Karnyújtással életet mentenek a véradók

A rendszeres véradók közül is sokan elutaznak nyáron, a szabadságok, nyaralások miatt pedig csökken a donorok száma. Holott országosan naponta 1600-1800 önkéntesre lenne szükség. A Vöröskereszt megyei szervezete és a véradó állomások kiemelt feladatként kezelik a zökkenőmentes nyári vérellátás megszervezését, lebonyolítását.

,,Van egy órád a nyáron? Neked csupán 60 perc, három embernek az élet.” A legnagyobb humanitárius szervezet, a Vörökereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal együtt nyári felhívással igyekszik ráirányítani a figyelmet az önkéntesség e formájára.

Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, ez a kampány július 1-je és szeptember 1-je között tart. Ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egyedi kód is található. A kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon tölthetik fel a donorok. Akik ezt megteszik, azok között értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Tavaly országosan több mint 15 ezer véradóeseményen közel 390 ezeren adtak vért. Különösen nagy volt azoknak a száma, akik életükben először segítettek. Jelenleg a 18-65 év közöttiek, 50 kilogramm felettiek adhatnak vért, tőlük 450 milliliter vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő. Két alkalom között pedig minimum 56 napnak kell eltelnie.

– Szervezőink nyáron is teljes aktivitással dolgoznak – emelte ki Tóth Zoltánné. – Ezen a héten kitelepüléses véradást tartottunk már Békésen, a Hajnal István Szociális Szolgáltató Központban, ahol a dolgozók élen jártak az önkéntességgel, de kívülről is érkeztek segítő szándékkal donorok. Pénteken Kétsopronyban, szombaton a megyeszékhelyen, a CsabaParkban szervezünk véradást. A békéscsabai véradó állomáson minden hétköznap, a gyulai intézetben hétfőn és pénteken, az orosháziban kedden és csütörtökön nyújthatják a karjukat az önkéntesek. A www.veradas.hu oldalon tájékozódhatnak a segíteni akarók, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb hol és mikor szervezünk véradást. Emellett a békéscsabai, az orosházi, a mezőkovácsházi, a gyulai, a szeghalmi és a szarvasi területi irodáinkban is információkkal szolgálnak a kollégáink.

A mezőberényi Nagy Patrik alig múlt 18 esztendős, amikor mintegy két hónapja először adott vért. A ,,Keriben” végzett szakácsként, most az érettségi megszerzéséért tanul a megyeszékhelyen.

– Láttam, hogy a Csaba Centerben is megrendezik a Trónok harca tematikájú, Add a véred a trónért! elnevezésű eseményt – mesélte Patrik. – Én a színpadnál adtam vért, sokan a parkolóban, a filmsorozathoz illően felfestett kamionban segítettek. Izgultam, milyen lesz az első alkalom, de semmi kellemetlenséggel nem járt. Az pedig jó érzéssel töltött el, hogy ezzel bajba jutott embereken, betegeken segíthetek. Tudom, hogy amikor az idővel kell versenyt futniuk az orvosoknak, nem mindegy, hogy órák, napok vagy hetek telnek-e el egy súlyos műtétnél.