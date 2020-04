Karbantartják a csabai játszótereket

Ügyelnek a játszóterek állapotára Békéscsabán. A megyeszékhely mintegy negyven létesítmény felülvizsgálatát rendelte meg tavaly, most pótolják a hiányosságokat, megoldják a problémákat.

Hadabás Ildikó, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője elmondta, jelenleg egy brigád végzi a játszóterek karbantartását: feltöltik a homokozókat, zajlik a gyomirtás, a kaszálás. Az önkormányzat finanszírozta közel negyven játszótér biztonságossági felülvizsgálatát és vásárolta meg azokat az eszközöket, felszereléseket, amelyekkel a hiányosságok pótolhatók, a felmerült problémák orvosolhatók. Ezen munkák zömével végeztek is.

Szarvas Péter polgármester ismertette, olyan problémákra kellett megoldást találni, mint hogy elkorhadnak, megrepednek a faelemek, azokon felületi egyenetlenségek keletkeznek. A fém darabok korróziója, rozsdásodása miatt szerkezeti és felületi hibák fordulnak elő. Emellett néhány eszköz az életkorából adódóan elavul, elhasználódik. Továbbá piktogramokat kell kihelyezni a parkokban, amelyeken az üzemeltető elérhetősége is szerepel.

A Széchenyi ligeti játszóteret pár éve fejlesztették, bővítették. Ott egy elemet kell cserélni és további egyet pótolni, ezek folyamatban vannak. Ezt a munkát a korábbi kivitelező, illetve annak alvállalkozója végzi garanciális javítások keretében.

A közösségi portálon rendre felmerül, szükség lehet-e a koronavírus-járvány miatt a játszóterek bezárására Békéscsabán. Szarvas Péter elmondta, egyelőre nincs napirenden az a kérdés, hogy megtiltsák a játszóterek használatát, melyeket azonban kérésére, a közterület-felügyelők rendre felügyelik és ellenőrzik. A szakemberek arról számolnak be, hogy szinte minimális a forgalom. Hozzátette, egyébiránt a játszóterek lezárása kivitelezhető lenne a létesítmények elkerítését jelző szalag kifeszítésével. Hangsúlyozta, ezeken a helyeken is be kell tartani a 1,5–2 méteres távolságtartásra vonatkozó szabályt.

A CsabaParkban lévő játszótér, az Óriások konyhája állapotát rendszeresen, folyamatosan figyelik – mondta Kozma János, az üzemeltető vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, idénre terveztek egy nagyszabású karbantartást, festést és javítást a szakképző iskolák tanulóival közösen, de erre a koronavírus-helyzet miatt nincs lehetőség. Ezért most csak a legszükségesebb munkákat végzik el, a többit később a diákokkal együtt valósítanák meg.

A játszóteret nem zárták be, de megfontolandó a használata – hangsúlyozta Kozma János. A munkatársai – amennyiben azt észlelik, hogy egyszerre többen vannak a CsabaParkban – megkérik a látogatókat, tartsák egymástól a kellő távolságot, legyenek figyelemmel a szabályokra. A park másik oldalán, a Körte sor felől újabb játszótér épült, de azokat az elemeket egyelőre nem lehet használni.