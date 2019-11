Jó ügyet szolgál a novelláskötettel

A napokban mutatta be könyvét a Svájcban élő Stoeng Viktória, az orosháziak Bánfi Vikiként is ismerik. Az Élet-mesék és egyéb szürreálisan valós történetek című kötetének a bevételét jótékony célra ajánlotta fel.

– Milyen előzmények után született a könyv, és mi a műfaja?

– Ez a könyv majdnem „véletlenül” született, azaz nem tervezgettem, hogy egyszer megírom ezeket a történeteket. Tavaly úgy alakult az életem, hogy 3-4 hétig rengeteg szabadidő szakadt rám. Ilyenkor sok minden jár az ember fejében. Belőlem kijöttek ezek a történetek. Három hétig írtam mindennap, éjszaka pedig fejben gondoltam át a másnapi sztorikat. Ez nem más, mint egy novelláskötet rövid, meghökkentő történetekkel, amelyek hol jól, hol rosszul végződnek; de a legtöbbször nagyon életszerűek.

– Orosházán gyerekeskedett, és ma is gyakran hazalátogat. Ezekből is merít témát?

– A témákat tényleg az életből merítettem; azokból a helyzetekből, amelyeket utazásaim során láttam, tapasztaltam. A sztorikban az a közös, hogy minden hős élete fordulóponthoz érkezik, és viszonylag rövid idő alatt reagálnak ezekre a váratlan helyzetekre, amelyek a novella cselekményében bontakoznak ki. Igen, vannak benne orosházi történetek is, de természetesen a szereplőket és a helyszíneket annyira megváltoztattam, hogy nem lehet rájuk ismerni. A novelláknak körülbelül a fele viszont teljesen kitalált, nincs valóságalapja.

– A plakáton az olvasható, jótékony célra szeretné fordítani a befolyt pénzt. Kikre gondolt?

– A könyv eladásából befolyt összeget száz százalékban az InDaHouse alapítványnak szeretném felajánlani, akik Borsod megyében hátrányos helyzetű gyerekek tanításával és támogatásával foglalkoznak eredményesen immár öt éve. Mivel tanár vagyok, az oktatás a szívügyem. A könyv minimálára 1500 forint, de többet is lehet fizetni érte a jó ügy érdekében.