Ismét megrendezték a könyvtári napokat Békésben

Megyeszerte számos programmal várják a könyvtárak az olvasni, szórakozni vágyókat az Országos Könyvtári Napokon. Többek között könyvbemutatók, író-olvasótalálkozók, beiratkozási kedvezmények és kiállítások is színesítik a bibliotékák e heti kínálatit. De ezek a napok a megbocsájtásról is szólnak, így a késedelmi díjaktól is eltekintenek a héten a könyvtárosok.

Békéscsabán Péterfy-Novák Éva tartott könyvbemutatót

Az Országos Könyvtári Napok részeként kötetbemutató beszélgetésre invitálta a megyei könyvtár Péterfy-Novák Évát kedden. A kisorosziban élő íróval Szabó Ila költő beszélgetett Békéscsabán. A hallgatóságnak három kötetet is bemutattak, az Egyasszonyt, a Rózsaszín ruhát és az Apád előtt ne vetkőzz címűt.

Az Egyasszony megrázó története a szerző életének fájdalmas szakaszát mutatja be. Ahogy Péterfy-Novák Éva fogalmazott, a szívszorító történethez – a szülési sérülés miatt súlyos fogyatékkal élő kislánya elvesztéséhez – meg kellett találnia a megfelelő hangot. Az írással traumáját igyekezett feldolgozni, megtanult együtt élni érzéseivel, és tovább lépett.

A Rózsaszín ruha novellái könnyedebb hangvételűek, akad köztük olyan, amely az írónővel esett meg, van, amelyik fikció. Ami közös: a szókimondás, a humor és az empátia.

Péterfy-Novák Éva elmondta, az Apád előtt ne vetkőzz című alkotása jórészt fikció, mégsem bírta el a humort. A hat nő történetéből összegyúrt regény miskolci helyszínei és a szexuális tartalmú jelenetek valósak, az írónő a gyermekeket érintő abúzusokra és a nagy mértékű latenciára kívánta ráirányítani a figyelmet.

Gyulán megújul a Simonyi 100 kiállítás

A gyulai Mogyoróssy János könyvtárban is megkezdődtek az Országos Könyvtári Napok. Dézsi János igazgató kérdésünkre elmondta, hétfőn Simonyi 100 címmel megkezdődött a bibliotékában található, a költőről szóló kiállítás megújulása. A tárlat egy része a lépcsőfordulóban található, ahova különleges új anyagok is kerültek, például Kiss Ottó író-költő – aki Simonyit a mesterének tartotta – alkotóról szóló sorai. A hétfői esemény azonban csak az első lépés, a könyvtár képes tárlattal is rendelkezik, ami az épület galériájában található. Ide is várnak majd anyagokat Simonyiról, az erről szóló felhívás hamarosan meg is jelenik.

Kedden Aradtól Gyuláig címmel indít családi kvízvetélkedőt a könyvtár online felületen. Ezzel kapcsolatban Dézsi János kiemelte, a városban rengeteg aradi vértanúkhoz kötődő emlékhely található. Ezekről készítettek egy Google drive-os kérdőívet, a helyes kitöltők ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba, illetve kisebb ajándéktárgyakból álló csomagok is gazdára találnak majd.

Orosházára Szabados Ágnes látogatott el

Az orosházi könyvtár nyitó eseményének vendége volt Szabados Ágnes, vele beszélgetett Buzai Csaba könyvtárigazgató. A fiatal tévésről nagyon sok érdekesség kiderült, például hogy édesapja könyvek iránti vonzalmát ő is örökölte. Gyorsan meggyőzte a hallgatóságot: olvasni jó!

Az orosháziak érdeklődve hallgatták, miként lett a híradós műsorvezető, riporter egy majd 30 ezres követői táborral rendelkező oldal ötletgazdája, arca. Ági elárulta, ő is egy olvasó ember, aki a tavaszi karantén idején igazán megijedt, vajon mi lesz a folytatás.

– Bevallom, nem a könyvektől vártam a megoldást, de két hét után ismét kézbe vettem a könyveket. Klasszikus olvasó vagyok. A karantén idején se lettem e-könyv pártoló – avatta be szokásaiba hallgatóságát.

S hogy ő mikor olvas?

– Soha nem teszem ki a lábamat a lakásból könyv nélkül. Bárhol akad pár percem. Én alternatív olvasóteremként használom a világot – nevette el magát a tévés, aki azt ajánlotta a könyvbarátoknak (saját példáján is okulva), ha az első 100 oldal után nem érzik, hogy viszi őket a lendület, tegyék le a könyvet.

– Kínlódva soha ne olvassunk. Ha majd jön egy másik lelkiállapot, vegyük kézbe újra a kötetet – javasolta hallgatóságának.