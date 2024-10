Magyarok voltunk, magyarok leszünk – ezzel a mondattal ért véget az a megemlékezés, amelyet 1956 hőseire emlékezve, október 23-a alkalmából tartottak kedden a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium színháztermében. Szabó László igazgató hangsúlyozta, sok mesét ismer 1956-ról, ezek közül megosztott egyet, amely igazából 1986-ban történt, de ezzel mutatta meg, hogy a történelem addig tart, amíg a hatása is elér.

Egykori Rózsa-hetes, Rózsa-fesztiválos pólókból, plakátokból, újságokból nyílt kiállítás a Békéscsabai Andrássy Gimnázium és Kollégium épületében. Fotó: Bencsik Ádám

Harminc éve áthozták az értékeket az Andrássy útra

Az ünnepséget követően indították el Áthozott értékek címmel azt a programsorozatot, amelynek keretében arra emlékeznek, hogy az intézmény a jelenleg az evangélikus gimnáziumnak otthont adó épületből átköltözött az Andrássy útra, a volt Nagysándor József laktanya épületébe. A széria első állomásaként pólókból, plakátokból, újságokból nyílt kiállítás az összekötő folyosón, megjelenítve, hogy milyenek voltak az elmúlt 30 évben e a Rózsa-hetek, a Rózsa-fesztiválok.

A Rózsa-hét, a Rózsa-fesztivál neve nem változott

Varga Tamás alpolgármester egykori rózsásként felidézte: 1994. szeptember 1-jén, végzősként lépett be először az épületbe. Visszaemlékezett, hogy milyen volt akkor a Rózsa-hét, a Rózsa-fesztivál: ő volt a D osztály, a Doktor Párt jelöltje, hozott több régi plakátot, újságot ennek kapcsán. Az udvar nagy része akkor építési területként szolgált – illetve tornaterem, színházterem és ebédlő sem állt a diákok rendelkezésére –, ezért a vasutas művelődési házban volt a programok egy része.

Hangsúlyozta, hogy ahogy akkor, úgy most igaz, miszerint a hagyomány és az innováció jellemzi az intézményt. A tradíció kapcsán megjegyezte, hogy bár a gimnázium nevét megváltoztatta a fenntartó 2008-ban, a Rózsa-hét, a Rózsa-fesztivál neve nem módosult, mint ahogy a szerkezete sem, tehát a tanulóknak most is kell filmet forgatniuk, táncot tanulniuk. Az innováció, az újítás apropóján pedig kiemelte, hogy az mindig benne van a fiatalokban, a diákokban.

Egykori pólókból, újságokból, plakátokból nyílt kiállítás

Az Áthozott értékek programsorozatról dr. Farkasné Csató Katalin, az Andrássy pedagógusa elmondta: igyekeznek rávilágítani arra, hogy vannak olyan értékek, amelyeket egyértelműen vallanak az intézményben.