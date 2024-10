A szlovákiai Nagyszombatra a GPC világszervezet világbajnokságán is az aranyérem megszerzésének reményében utaztak el és nem is kellett csalódniuk.

A nagyszombati világbajnokságon járt békéscsabai fekvenyomók, balról: Klemm Ferenc, Poliák Judit és Kurucz László

Poliák Judit a masters 40 éven felülieknél a 48 kilogrammosoknál felhúzásban két és fél kg-al javította meg az egy héttel korábban elért 100 kg-os eredményét, amivel megnyerte súlycsoportja versenyét. Ami nem sikerült Csehországban, az összejött Szlovákiában fekvenyomásban, hiszen a 37,5 kg-ot kinyomta, ami világbajnoki aranyérmet ért. Megpróbálkozott a 40 kg-al is, de ezt végül nem sikerült kinyomnia.

Kurucz László a masters IV. kategóriában indult és a 67,5 kg-os súlycsoportban fekvenyomásban a 95 után a 102,5 kilót is teljesítette, ami a legjobb eredmény volt a mezőnyben. Bicepszben az új világrekordot jelentő 45 kg-ot emelt, és ezzel az összes kategóriát is figyelembe véve abszolútban is az első helyen végzett.

A csabaiakkal tartott még Klemm Ferenc is, ő a masters I. kategória 125 kg-os súlycsoportjában versenyzett és fekvenyomásban az új egyéni rekordot jelentő 180 kg-ot jegyezte, amivel ezüstérmes lett. Felhúzásban 70 kg-os eredménnyel zárt és harmadik lett.