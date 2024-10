A tűzoltó a Stelvio-hágót is meghódította

– Biharban, Szlovákiában és Ausztriában is edzettem. Az ICON-on lassabban, de biztosan kerekeztem, összesen 10 óra 45 percen át. Tartottam a szintidőket, a közlekedési szabályokat. A motorosok álmának, a Giro d’Italia leggyilkosabb szakaszának, az autósok rémálmának nevezett Stelvio-hágó „megmászása” volt a legnagyobb kihívás, a mélypont. Külön edzettem erre, de a 2758 méterre való felkapaszkodásra és a 48 kanyarra nem igazán lehet felkészülni. Cserébe gyönyörű a táj odafent. Mindent megéltünk; szemerkélő esőt, ködöt, napsütést, szembeszelet. Kísérőautó is jött velem, többször átöltöztem, frissítettem biciklizés közben. Izotóniás italt ittam, enni csak pár falatot ettem. Egy kis lélekemelő kockázott házi szalonna persze most is volt nálam – részletezte Pepó János.

A versenyzőknek a kerékpározás után még egy teljes maratont, 42 kilométert kellett lefutniuk, nagyrészt dimbes-dombos, erdős, aszfaltos terepen. A távot Pepó János 6 óra 28 perc alatt teljesítette, amiből az utolsó hét kilométer vitte el a legtöbb időt a nagy szintemelkedés miatt.

Az alázat is fontos szerepet kap Pepó János versenyein

– Ha jól edzett egy versenyző, akkor inkább fejben fárad el. Sokminden ott dől el, kezelni kell a stresszt az úszásnál, a tekerésnél meg lefelé kell tudni igazán bevenni az íveket. Tíz éve extrémsportolok, most értem igazán utol a hegyi embereket. Nem fékeztem el magam, végre be tudtam dönteni megfelelően a biciklit. Volt, amikor 75 kilométer/órás sebességgel jöttem lefelé. Amikor csak tudtam, néztem a tájat és élveztem, hogy ott vagyok abban a gyönyörű környezetben. Más nem igen jut fel azokra a hágókra és víztározóban sem úszhat – mosolygott a tűzoltó, aki az ICON-on végül célba ért.

A futás 25. kilométere körül azt hittem, rosszul frissítettem, nem fogok beérni időben, de végül sikerült. Visszagondoltam a versenyre, ittam egy kis vizet, ettem pár szem mazsolát. Összeszűkül az ember gyomra olyankor, de a vacsora már jól esett. A verseny után egy hétig csak aludtam, ettem, mentem a meleg vízbe. Olaszországban nagyon átfáztam. Büszke vagyok arra, hogy megkaptam a fehér pólót; 300 nevezőből körülbelül 160-an értünk célba. Ettől a versenytől féltem a legjobban, de elsőre sikerült. Sokat köszönhetek a feleségemnek, aki végig kísért, akkor kelt, akkor feküdt, amikor én. Odafigyelt a frissítéseimre, vezetett a szerpentineken. Sok szép élményt szereztünk együtt. A Carosellóra az öcsém és a párja is feljött velünk, óriási felelősség volt a kísérőimen is.

A Himalája az extrémsportoló legnagyobb álma

Hozzáfűzte, az Extrém World jövő évi versenyire most kell majd jelentkezni. Van, aki éveket vár, akkora az érdeklődés némelyikre.