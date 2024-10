A Békésút-Békéscsaba addig százszázalékos korosztályos együttesei közül most csak a serdülők tudtak győzni.

Fodor Ádám, a Békésút-Békéscsaba vezetőedzője, csalódott, hogy a gyermek csapata kikapott, de annak örült, hogy cseréik jól szálltak be a játékba

Fotó: csabapolo.hu/T. Petka Anita

Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület Debrecen–Békésút-Békéscsaba 9–5 (2–1, 2–0, 2–1, 3–3)

Országos vízilabda-bajnokság, gyermek korcsoport, Debrecen. V.: Bucsi, Madarasi. Békéscsaba: Veszeli – Machlik, Bódi, Hajdu Á. 1, Czupper, Nánási, Suhajda S. 1. Cs.: Kálmán (kapus), Párzsa, Balogh Cs., Tóth Zoltán 1, Uhrin Zs., Uhrin B. 2, Szeidler, Balogh B. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 6/2, ill. 1/0. Büntetők: 5/5, ill. 2/0.

Sarkosan fogalmazva: a házigazdák öt büntetővel jobbak voltak. Az is tény, a térfélcsere után nem sokkal már 6–1-et mutatott az eredményjelző, ami túlságosan is nagy előnynek bizonyult.

Fodor Ádám: – Tavaly még az A1 osztályban küzdött a debreceni trió, a mai gyermek korosztályos csapatukban is látszott két-három játékosukon, hogy ott edződött, gyors gondolkodásúak voltak és agresszívek. Bár egy kicsit ölték a vízilabdát, de az is tény, ma jobbak voltak nálunk. Ugyanakkor nincs akkora különbség a két gárda között, mint amit a mai végeredmény mutatott. Mondtam is a gyerekeknek: meg kell tanulni teher alatt és idegenben is játszani. Egy kicsit csalódott vagyok, mert lehetett volna ebben a mérkőzésben több, ugyanakkor elégedett is, mert a cserepadosaink jól szálltak be a meccsbe. Csapatként amúgy erősebbek vagyunk, de ez most nem jött ki. A folytatásban föl kell venni a fonalat, a 2010-es születésűek mellé most már a 2011-eseknek is.

Az élcsoport állása: 1. Szentes 12, 2. Angyalföldi SI 12, Csongrád 9, 5. Békéscsaba 6.

A Békésút-Békéscsaba serdülőcsapata nehéz csatában kerekedett felül

Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület Debrecen–Békésút-Békéscsaba 7–9 (3–3, 1–3, 2–2, 1–1)

Országos vízilabda-bajnokság, serdülők. Debrecen. V.: Sándor, Bucsi. Békéscsaba: Krizsán – Such 2, Korcsok N. 1, Suhajda Z. 1, Szatmári L. 3 (1), Szathmáry Zs., Pónya O. 2 (2). Cs.: Orosz R., Zimbran, Nagy Á., Laurinyecz, Plavecz, Fölker. Edző: Zsilák László. Gól emberelőnyből: 12/4, ill. 6/1. Büntetők: 0/0, ill. 3/3.