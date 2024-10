A nemzeti park honlapján olvasható beszámoló szerint a találkozó ezúttal is az igazgatóság Bihari Madárvártáján volt. A borongós őszi időben 25 vendég látogatott el hozzájuk. A résztvevők a térségbeli településekről érkeztek, Gyuláról, Békéscsabáról, Sarkadról és Zsadányból. Az Európai Madármegfigyelő Napok által létrejött program kerete ezúttal is a mindig népszerű madárgyűrűzés volt, melynek során 6 faj 15 egyedét sikerült befogni. A leggyakoribb madár a csilpcsalpfüzike és a vörösbegy volt, de a szén- és kék cinegék mellett egy erdei szürkebegy is a hálóba akadt.

Október 5-én a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Békés Vármegyei Helyi Csoportjával közösen szerveztek madárszámlálással és madárgyűrűzéssel egybekötött túrát a Kis-Sárréten, bekapcsolódva az Európai Madármegfigyelő Napok programjaiba. Fotó: Tóth Imre

Az Európai Madármegfigyelő Napok keretében gyalogtúrán ismerkedtek a térség madárvilágával

A gyűrűzést követően gépkocsikkal átmentek a Begécsi-halastavakra, ahol egy 4 kilométeres gyalogtúra keretében ismerkedtek a résztvevők a térség madárvilágával. A lecsapolt tóegységeken kanalasgémek, valamint nagyszámú partimadár táplálkozott. Láttak többek között bíbiceket, nagy pólingokat, havasi partfutókat, sárszalonkákat és pajzsoscankókat. A vadrécék közül szintén több faj került a szemük elé: tőkés, csörgő, kanalas és barátréce. A vízimadarakra vadászó rétisasból négy példányt sikerült szemügyre venniük a vendégeknek, némelyiket közelebbről is.

A túra vége felé a nyári ludak nagyobb csapatai is beérkeztek inni és pihenni a tavakra. A nádasokban barkóscinegék kutattak táplálék után, a vonuló füsti fecskék utolsó csapatai a víz felett vadászva gyűjtöttek erőt a hosszú vándorút előtt. A séta után néhányan még visszatértek a programot lezáró madárgyűrűzésre a Bihari Madárvártára.

Idén is jól szerepelt Magyarország a versenyben

Az Európai Madármegfigyelő Napokon hazánk hagyományosan jól szerepel, ez így volt most is. A játékos versenyben Magyarország a 36 résztvevő ország közül a rendezvény-helyszínek számában első helyet ért el (195 helyszín), a résztvevők számában második helyen végzett (4 120 fő), míg a megfigyelt madarak számában negyedikként zárt (196 597 példány).