A Békéscsaba 1912 Előre II. látszólag kényelmes helyzetben van, hiszen hat pont az előnye az üldözői előtt, de hogy ez a közelgő Orosháza elleni rangadóig is így maradjon hoznia kell a Jamina SE elleni mérkőzést.

A kék mezes Jamina SE nem esélytelen a pontszerzésre az Előre II. ellen

Fotó: Erdős Csaba

Október 24., csütörtök, 18.00

A Jamina SE elleni mindig presztízsmeccs az Előrének

Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)–Jamina SE (4.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A Jamina ellen akkor is nehéz mérkőzéseket vívunk, amikor nem szerepelnek ennyire jól, mint a mostani bajnokságban. Tavaly az őszi és a tavaszi első találkozót is csak kínkeservesen nyertük meg ellenük. A Jamina elleni mindig presztízsmérkőzésnek számít, meglesz a hangulata is, így jó mérkőzésre számítok, és mindegy, hogy milyen arányban, de nyernünk kell ahhoz, hogy megtartsuk a hatpontos előnyünket. A meccs előtti napon derül ki, hogy kik csatlakozhatnak hozzánk az NB II.-es csapatból, ha az utóbbi négy meccsen hét gólt szerző Zádori Krisztián jön, neki, de ha a fiatalok, Kuzma, Komáromi, Gyenti, vagy Maronyai, akkor nekik is örülni fogunk.

Október 26., szombat, 14.30

Nagyszénás SE (9.)–Kondorosi TE (5.)

Tasi Róbert, a Nagyszénás SE edzője: – Sajnos a játékvezető tevékenysége Szeghalmon a hétvégi mérkőzésünkre is kihat, nemcsak engem, hanem a kiállított Varga Tamás, a kisárgult Nagy Szabolcs Dávid és Kovács Lajos sem szerepelhet a Kondoros ellen. Minden nehézség ellenére is látok esélyt a győzelemre, mert mi most kaptunk új erőre. A Kondoros jól kezdte az évet, de az utóbbi időben mintha alábbhagyott volna a lendülete. Győzni kell szombaton! A kispadon ifj. Szilágyi Henrik helyettesít majd.

Szarvasi FC (3.)–Gyomaendrődi FC (11.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Két szép győzelem után bízunk benne, hogy jó lesz a folytatás is, a Gyomaendrőd ellen – ahol sok szarvasi fiatal játszik – is nyerni szeretnénk. Mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ezt a pályán is be kell bizonyítani. Jó formában van a csapatunk, minden adott, hogy folytassuk a pontgyűjtést. Styecz Milán visszaállt a játékba, kapott is tíz percet a Mezőhegyes ellen, Polonszki Patrik és Sindel Roland várhatóan most is kihagyja a mérkőzést.