Ismert megyei személyiségeket kérdeztünk arról, mit várnak 2020-tól

Hamarosan magunk mögött hagyjuk az esztendőt, ennek apropóján Békés megyei ismert embereket kérdeztünk arról, mit várnak 2020-tól.

Tótka Sándor kajakos

– Bár az ünnepek idejére kicsit szüneteltetem a felkészülést, de a következő évben folytatódnak a kőkemény edzések – mondta a kétszeres világ- és háromszoros ­Európa-bajnok. Számára nagyon fontos esztendő 2020, hiszen az olimpia éve lesz. – Szeretnék kijutni az olimpiára, és tisztességesen helytállni, képviselni Magyarországot. Remélem, hogy teljesíteni tudom a céljaimat, és éremmel fogok majd hazatérni Tokióból.

Szicsek Margit szakpszichológus

– Pszichológusként és magánemberként is egyaránt azt remélem az új esztendőtől, hogy az emberek rádöbbennek arra, a mai rohanó világban tudatosabban kellene élniük az életüket. Érdemes betervezni az együtt töltött időt a családtagokkal, barátokkal, illetve helyet hagyni saját maguk regenerálódására is. Hiszen mindenkinek fontos odafigyelni arra, ne „használódjon el”, és ne csak munkából álljanak a mindennapok. Én magam is ezt tűztem ki célul.

Lenkefi Zoltán bábszínház-igazgató

– A Napsugár bábszínház vezetőjeként a legnagyobb reményem jövőre az új épületünk alapozási, építési munkálatainak elkezdése. A közeli jövőt illetően nagy reményeket fűzök ezenfelül a „Bibedombi szörnyhatározó”-hoz, hiszen ez a produkció az egyik legnagyobb vállalkozásunk az elmúlt 15 esztendőben. Továbbá szeretném, ha a jubileumi évünket méltóképpen megünnepelhetnénk és érdekes programokkal fűszerezhetnénk.

Hrabovszki János elnök, vadászkamara

– A 2020-as esztendő nagy jelentőséggel bír a vadászok számára: az egész országban, és így a megyében is, megújul a vadásztársadalom vezetése; legkésőbb március végéig az egész országban megtörténik a vezetőségi választás – mondta az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezete, a Békés Megyei Vadászszövetség elnöke. – Véleményem szerint a személyi változások mellett működésbeli változásokra is számíthat majd jövőre a hazai vadásztársadalom.

Dr. Orosz Tivadar elnök, BMKIK

– A jövő évvel kapcsolatban optimista vagyok, 2019-ben ugyanis a hazai gazdaság jól teljesített, és minden reményünk megvan arra, hogy ha nem is ilyen mértékben, de fennmaradnak ezek a jó gazdasági paraméterek – hangsúlyozta a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Mindezek mellett jó hír, hogy olyan intézkedések lépnek életbe, melyek további adó- és adminisztrációcsökkentést jelenthetnek a magyarországi vállalkozások szá­mára.

Eperjesi László edző

– A sportolók és az edzők számára is különleges esztendő következik. Olimpiát rendeznek, így mi is arra koncentrálunk minden érzékszervünkkel. Szeretném, hogy a magyar sport továbbfejlődjön. Az sem lenne rossz, ha igazságosabb lenne a pénzelosztás a sportágak között; mindegyik a maga pozíciójának megfelelő állami támogatásban ré­szesülne. A magánéletben örömteli napok előtt állunk, hiszen a kö­zeljövőben várjuk a negyedik unokánk érke­zését.

Schindler Szabolcs vezetőedző

– Én kizárólag a megalkuvás nélküli munkavégzésben hiszek, és aki nem ehhez tartja magát, azzal nem tudok együtt dolgozni – szögezte le az NB II.-es Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapatának vezetőedzője. – Remélem, hogy az új esztendőben kevesebb lesz a sérültünk, mint az ősszel. A támadójátékunk hatékonyságát növelni kell, és a helyzetkihasználásunkon is javítani szeretnénk. Az NB II.-ben kiegyenlített a mezőny, bízom abban, hogy előreléphetünk.

Tirják László, KMNP igazgató

– Bízom benne, hogy a természet számára kedvező időjárási körülmények lesznek az elkövetkező esztendőben, és ahogy idén is, a nemzeti park természeti örökségét hasonlóképpen tudjuk megőrizni – mondta a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. – Továbbá az eljövendő évben zárjuk le a mostani európai uniós ciklusban futó pályázatainkat, és bízom abban is, hogy a park védett állat- és ­növényvilág megőrzését szolgáló programokat teljesíteni is tudjuk.

Tóth Zoltánné, Vöröskereszt

– Remélem, jövőre elérjük a 21 ezer önkéntes véradót ­Békésben, de a jövő esztendő a Vöröskeresztnél a választás éve is lesz – mondta a Vöröskereszt megyei igazgatója.

– A megyében 119 alap-, hat területi szervezetünk és a ­megyei szervezet tisztség­viselőire voksolunk. Fontosnak tartom az elkötelezett ­önkénteseink számának gyarapítását is, akik segítik a munkánkat, s összességében békés, nyugodt, kiegyensúlyozott gazdasági évet ­várok.

Borgula Györgyné szlovák elnök

– A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnökeként elmondhatom, hogy szeretnénk jövőre is az idei aktivitással folytatatni a munkánkat. A szlovák pávakör jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját, ami előtt méltó módon tisztelegnénk. Jeles napokhoz kapcsolódó programjaink is folytatódnak. A Nefelejcs tagóvodával közösen haluskát főzünk, a pünkösdi ünnepkör hitéleti kapcsolódását és nemzetközi kapcsolatainkat is erősítjük.

Ásós Géza, a Kira étterem tulajdonosa

– Szeretnénk az eddigi színvonalat tartani, ha lehet, emelni. Beadtunk egy pályázatot, amit ha kedvezően bírálnak el, Békésen egy rendezvénytermet alakíthatunk ki. Továbbra is jelen leszünk a Gyulai Várfürdőben, Békéscsabán és Békésen. Mindhárom helyen szeretnénk a lehető legjobban kiszolgálni vendégeinket, akik megtisztelnek minket bizalmukkal. S szeretnénk ott lenni majd októberben a Csabai Kolbászfesztiválon is.