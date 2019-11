Ingyen adja alkotásait a kamuti Kanalas Sándor

Igen produktívnak bizonyul népi mesterséget űző hobbijában Kanalas Sándor. A kamuti IT-tanácsadó jelenleg a fazekasságban éli ki művészi hajlamait. Tevékenysége során jó pár tárgyat készített már, melyeket rokonoknak, barátoknak ajándékozott. Miután az ismerősök java része már büszkélkedhet néhány egyedi darabbal, a szenvedélyes alkotó most egy cukrászda polcára tette ki alkotásait, így akinek megtetszik valamelyik, kötelezettség nélkül magával viheti.

Kanalas Sándor sokáig két lányát, a 12 éves Lénát és a 7 éves Emilit kísérte különböző foglalkozásokra, ám egy idő után maga is kedvet kapott némelyik tevékenység kipróbálásához. Tanult már zongorázni és kungfuzni is, és így kezdődött a fazekasság iránti szenvedélye is, mely már több mint egy éve tart.

– Volt egy kitérő a jóga irányába is, de szerencsére a lányok érdeklődése alábbhagyott, így továbbléptünk. Községünkben van egy tanítónő, Balog Gyöngyi, akinek van hobbi fazekasműhelye. Hozzá jártak a lányok, többek között karácsonyi díszeket készíteni. Főiskolás koromban már foglalkoztam a fazekassággal, amely most komolyabban megfogott – idézte fel Kanalas Sándor.

A művészetkedvelő családapa a hobbi művelése során eljutott odáig, hogy bár nagyon szeret alkotni, de rájött, hogy már az összes ismerőst, rokont, barátot körbeajándékozta az általa készített darabokkal. Mint mondta, sem most, sem később nem szeretné pénzzé tenni az alkotásokat, mert egyrészt így azok elkészítése szabadságot ad kreativitásának, másrészt nem professzionálisan megművelt darabokról van szó, azaz mindegyikben van egy apró kis eltérés.

– Innen ered a kezdeményezés neve: Hoppla Polc. Nem tökéletes alkotásokról beszélünk, mindegyikben van egy kis csavar, úgynevezett hoppla, de sokszor ez adja meg a bájukat. Egy barátommal, akinek Gyulán, a körforgalom mellett van egy családi cukrászdája, ötleteltünk, és azt találtuk ki, hogy mi lenne, ha a süteményes vitrinek mellett állítanánk egy polcot, ahová az alkotásokat kitennénk, és akinek megtetszik egy darab, szabadon elviheti – fogalmazott Kanalas Sándor.

Kanalas Sándor elárulta, egyelőre egy helyszínen, az említett cukrászdában rendeztek be Hoppla-polcot, de ha még több kézműves jelentkezik, akkor annak arányában szeretné bővíteni a szabadon elvihető alkotásokkal megtöltött polcok számát megye- vagy akár országszerte is, hiszen bár még csak pár napja indult a kezdeményezés, annak hírére budapesti cukrászda és kézműves is bejelentkezett már hozzá.

Kanalas Sándor azt mondja, a „nyitás” körüli napokban szándékosan nem csináltak nagy hírverést a dolognak, a polcokon csupán egy kisebb tájékoztató kártyán tüntették fel a kezdeményezés lényegét. Nagyon nem is mozdultak az alkotások, majd pár nappal később egy közösségi oldalon tette közzé a lehetőséget, melynek eredményeképpen már egy-két darab új otthonra talált.