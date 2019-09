Hétköznapi hős a mellrák ellen: H. Kovács Eszter a jelöltek közt

– Remek a kapcsolatunk a háziorvosokkal, akik betegeiket szívesen invitálják a foglalkozásainkra – nyilatkozta Kovács Ildikó, aki hangsúlyozta: a legnagyobb öröm számukra, hogy működésük kezdetétől – bár többen súlyos műtéteken estek át –, senkit nem vesztettek el. Depresszió miatt jelenleg senki nem áll kezelés alatt.

A tagok havonta egy alkalommal találkoznak személyesen, de folyamatosan, napi szinten tartják a kapcsolatot telefonon, illetve zárt Facebook-csoportjukon keresztül. A programokat érdeklődésüknek megfelelően alakítják ki, több alkalommal hívtak vendég előadókat. Onkológus szakorvos, dietetikus, pszichológus, egészségügyi szakdolgozók egyaránt segítették már őket.

– A tagok igénylik a kulturális programokat is, volt irodalmi estünk, ünnepekre hangoló rendezvényünk is. Kiemelten fontos számunkra, hogy csoportunk tagjai bemutassák érdeklődési területüket, esetleg munkájukat, életművüket – ecsetelte. – Van közöttünk porcelánbaba-gyűjtő és muzeológus is, aki a népi hagyományokat, az ünnepköröket kerek előadásban mutatja be. Természetes az ételreceptek cseréje, kóstolók. Vendégként részt vehettünk egy olyan rendezvényen, ahol a „lelki táplálékot” egy sminktanácsadó szolgáltatta. Lehetőségünk van mindezekre, mert a Tágas Tér Egyesület ingyenesen rendelkezésünkre bocsátja termeit, és a rendezvényekhez szükséges eszközöket, tárgyakat. Fontos szempont, hogy a négyszemközti beszélgetéseknek mindig időt és helyet adjunk. Célunk, hogy a segítő családtagok is részt vegyenek a klub munkájában.

S a csapat mögött mindig ott áll az Avon által kiírt, a Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei címre jelölt dr. H. Kovács Eszter. A doktornő, bár valószínűleg szinte senki nem mondaná meg róla, 77 éves. Pártfogói, önkéntes segítői munkájának ars poétikája: „Egymás terhét hordozzátok”. Vallja, hogy minden ember egyedi meghatározott céllal él a Földön. A betegség okát, kezelését a gyógyító orvos végzi. A betegség célját viszont meg kell találni minden betegnek. Így lesz perspektívája a teljes élet megéléséhez, a reményhez. A lélek kompakt állapota le tudja győzni a testi fájdalmat és nehézségeket. Kisgyerekkora óta számos mintát látott, hogy a legnagyobb öröm adni. Úgy véli, adni nemcsak tárgyakat tud az ember, hanem önmagát is. Dr. H. Kovács Eszter azzal a feltétellel fogadta el a jelöltséget, hogy ha nyer, a támogatás az utolsó fillérig olyan fontos dolgokat szolgáljon, amely a betegeknek könnyebbé teszi a testi nehézségek viselését.