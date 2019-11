Hetedik alkalommal rendeztek Halloween futást Gyulán

Hetedik alkalommal rendezte meg a jótékonysági Halloween futóversenyt szombaton este az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület Gyulán. Az eső ellenére ebben az évben is szép számú érdeklődő állt rajthoz, hogy segítse a program nemes céljait.

Felföldi Sándor, a szervezet elnöke elmondta, az esemény bevételét teljes egészében az egyesület nyári, Át-járás elnevezésű táborára fordítják. A táborban ebben az évben is hatszáz sérült és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vett részt; olyanok, akik nem biztos, hogy eljutottak volna nyaralni, ha nincs a kezdeményezés. A gyerekek a megye négy járásának tizenegy településéről érkeztek Gyulára, a résztvevőket pedig a helyi önkormányzatok szociális osztályainak segítségével választották ki.

Felföldi Sándor elmondta, a szombati futás a gyulai Hőforrás Hoteltól indult, és érintette a történelmi fürdőváros nevezetességeit, több helyen fáklyák mutatták azt utat a sportembereknek, ami még egyedibbé tette a hangulatot. Érdekesség, hogy maga a szálláshely is külön csomagot alakított ki az érdeklődő vendégek számára. A futók egyébként 5, illetve 10 kilométeres távot teljesíthettek. A rajtot arcfestés, illetve az óvodások, alsó és felső tagozatosok számára szervezett jelmezes futás előzte meg. Magán a Halloween futáson is sokan az alkalomhoz illő öltözékben vettek részt.

Fekete Zoltán kislányával, Fekete Jázmin Rebekával vágott neki a megmérettetésnek.

– Már hagyománynak számít, hogy itt vagyok a programon, és most először kislányom is lefutotta velem a kilométereket – mesélte az édesapa. – A szervező egyesület nagyon jó ügyet tűzött a zászlajára, örülök, hogy a magunk módján mi is támogathatjuk elképzeléseiket. Emellett jól ismerjük Felföldi Sándort, azokat az erőfeszítéseket, amelyet a sérült gyermekekért tesz évek óta. Egyébként apuka és kislánya is mindketten alkalomhoz illő jelmezt öltötték.

Szűcs Kata gyermekkori barátnőjével Árvai Anikóval és annak kisfiával, Németh Endrével érkezett a programra.

– Nagyon fontos rendezvényről van szó – ecsetelte. – A bulifutáshoz egy nemes cél is kapcsolódik, természetes, hogy itt vagyunk.