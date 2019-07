Hajósként és családapaként mélyen megrendítette a Hableány tragédiája

Balázs Pali néhány napja jelentette be, hogy gesztusértékkel segíteni kíván a Hableány hajó tragédiájában elhunyt két magyar áldozat családtagjainak. Az énekes felajánlotta licitre és egyben adománygyűjtésre vadonatúj, immáron 18. aranylemezét. De mi köze a zenésznek egyáltalán ehhez a területhez és hogyan kerül összefüggésbe egy örömteli esemény egy tragédiával?

„Sokan nem tudják, de néhány éve magam is hajózom. Igaz, kezdőnek számítok, de annál nagyobb szenvedéllyel tanulom a hajós lét mindennapjait – avat be a részletekbe Pali. – Tavaly, az 50. születésnapomat néhány méterre a tragédia helyszínétől ünnepeltem a Dunán, ezért érzelmileg még jobban felkavartak a történtek. Családapaként is mélyen megrendített ez a szörnyű baleset, hiszen az áldozatok közül mindenkit hazavártak.

– Néhány hete épp a hajómon raktam rendet amikor megtudtam, hogy a korszakváltó új albumom, a ”Majd holnap írok…„ című korongom az eladások alapján elérte az arany státuszt. Szinte azonnal, a hír hallatán jött egy belső hang és eldöntöttem: az ezért járó aranylemezt felajánlom licitre és adománygyűjtésre a baleset magyar áldozatai hozzátartozóinak megsegítésére.

– Annyi szépet és jót kaptam már az élettől a pályafutásom során, hogy úgy érzem, kötelességem ezt valamilyen formában viszonozni.

A Hableány szerencsétlenséghez pedig túl sok érzelmi szál köti, sőt olyannyira megviselte, hogy azóta nem tudott a tragédia helyszínének környékére sem menni hajóval.

– Az adománygyűjtő akcióban szeretnék lehetőséget biztosítani azoknak, akik nagyobb összeggel segítenének, illetve azoknak is, akik szűkösebbek a lehetőségeik. Így július 31-ig folyamatosan megy a licit az aranylemezért, és a gyűjtés is. Az adományok teljes összegét szétosztom a két magyar áldozat családtagjai között. A legnagyobb összegű támogatónak személyesen adom át az aranylemezt,de valószínű hamarosan tovább bővül a licitálási lehetőség mivel több művész és sportoló barátom jelezte szívesen csatlakozik a kezdeményezésemhez.

Fogjunk össze és segítsünk együtt!

MKB BANK 10300002-10652242-00014902

IBAN szám: HU64 10300002 – 10652242-00014902

Közösségi Média: https://www.facebook.com/ balazspali.gyongyszemei/