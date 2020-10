Folytatódik az útfejlesztés Gyulán

Mintegy 33,5 millió forintos támogatást nyert el a Belügyminisztérium kiírásán út- és járdafejlesztésre a gyulai önkormányzat.

A beruházások több mint 11 millió forintos saját forrás segítségével valósulhatnak meg két helyszínen – jelentette be keddi sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, 2019-ben hat, 2020-ban kilenc helyszínen végeztek út- és parkolóépítési munkálatokat.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, az önkormányzat példás módon, az erejéhez mérten, illetve még azon felül is biztosítja a szükséges önerőt a pályázati projektekhez. Hozzátette, a kiíráson Gyulát is beleértve öt település is sikeresen szerepelt a választókerületben.

Kónya István alpolgármester, önkormányzati képviselő elmondta, a beruházás során a Leiningen utca, a Coronellánál lévő kereszteződéstől a Budapest körútig 395 méter hosszú szakaszon, 6,8 méter szélességben új burkolatot kap. Felmarják az eredeti kopóréteget, a szükséges helyeken megerősítik és javítják az útalapot, 149 méter hosszon kijavítják a szegélyköveket. Az útszakasz két oldalán kicserélnek 16 víznyelőaknát, az útburkolaton szintre emelnek négy szennyvízaknát. Az újraaszfaltozást követően visszafestik az útburkolati jeleket és a gyalogos átkelőhelyet.

Veres András önkormányzati képviselő elmondta, a Bodoky utcában, az Erkel Ferenc Gimnázium mögötti szakaszon jelentősen megsüllyedt és összetöredezett az 1998-ban épült járdalapos burkolatú járda. A 160 méter hosszú szakasz két méter széles betonburkolatot kap, a meglévő 40-szer 40-es lapokat elbontják, szintre emelnek két szennyvízaknát, kialakítanak négy esővízcsatorna-lefolyót és rendezik a padkát. A munka jövő tavasszal kezdődhet.