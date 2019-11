Felújításra költ Békéssámson

A mára elavult, megkopott művelődési házat pályázati források bevonásával kívánja a falu felújítani.

Abban az ingatlanban van a könyvtár is. A közmunkaprogramban a könyvtár ablakait már kicserélték. Idén is pályázott az önkormányzat a Magyar Falu Programban, s nyert 17,8 millió forintot, hogy az elavult színháztermet, annak padozatát vízszintezhessék. Most még lejtős, ahogy eredetileg, sok évtizeddel ezelőtt megépült.

Tavaly, a TOP-os pályázatukkal 63 millió forint érkezett a faluba, az ingatlan korszerűsítésére. Ezt energetikai felújításra, külső hőszigetelésre, fűtés-korszerűsítésre, a rossz nyílászárók cseréjére használják fel. Napelem is felkerülhet az épületre. A bejáratot átépítik, a mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthetővé ­teszik.