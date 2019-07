Fejlődnek a vízi turizmus feltételei Békés megyében

Évről évre egyre élénkebb vízi élet jellemzi a Körösök vidékét. A kikötők gyakorlatilag telt házzal működnek, a szolgáltatások folyamatosan fejlődnek.

A körös-tarcsai kettős öblözetű kikötőben mintegy nyolcvan hajónak, illetve csónaknak tudnak helyet biztosítani. A helyek gyakorlatilag másfél hét alatt beteltek – nyilatkozta lapunknak Szabados Gábor, a létesítmény üzemeltetője. A bérlők 80 százaléka Békés megyei, 20 százaléka pedig az ország más tájairól, például Budapestről vagy Ceglédről érkezett.

A hajósok túlnyomó része horgász. Ennek kapcsán Szabados Gábor elmondta, a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az elmúlt években jelentős haltelepítéseket hajtott végre, a folyó ezért is egyre népszerűbb.

Persze akadnak kirándulók is szép számban, akik útba ejtik Köröstarcsát. Nemrég pestiek, majd budaiak sátraztak a településen. Utóbbiak számára egy egészen komplex programot állítottak össze, amiben horgászat, koronglövészet, evezés egyaránt szerepelt.

Osztálytalálkozónak és osztálykirándulásoknak ugyancsak otthont ad a vízi megállóhely, ahol bográcsozási, grillezési lehetőségek egyaránt elérhetők, valamint horgászladikokat is bérelhetnek az érdeklődők, illetve csónakázni is lehet. A gyerekeknek külön kis játszóhelyet alakítottak ki, és a tereprendezés is megtörtént.

– Külön előnye a kikötőnek, hogy itt egy ősmeder található, ami még érdekesebbé teheti a túrákat – ecsetelte Szabados Gábor. A kikötő látogatóinak jó hír, hogy a Bejárható Magyarországért Program keretében felállítottak egy szaniterkonténert, ami férfi-női mosdót, valamint vécéket egyaránt tartalmaz.

A békési kikötőben is több mint hetven hajónak biztosítanak helyet, és ott is szinte minden hely megtelt.

– A közelmúltbeli árvízi körülmények miatt idén adódtak érdekes helyzetek. Előfordult, hogy még a büfét is a stégen úsztattuk – tudtuk meg Kálmán Tibortól, Békés alpolgármesterétől, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagjától. Mint elmondta, a kikötőt sporthajósok és horgászok veszik elsősorban igénybe, és nagyon sok a kiránduló is. Mind a felső,­ Szanazug és Gyula irányába vezető vizet, mind az alsó ­vizet kedvelik, amin egyebek mellett Mező­berény, Köröstarcsa, Gyomaendrőd, Szarvas érhető el.

Kálmán Tibor is megerősítette, hogy a KHESZ munkája egyre jobban beérni látszik, a halállomány gazdag, a horgászok éppen ezért szívesen jönnek. A sportolóknak, a csapatoknak sem kell csalatkozniuk, hiszen tízes és húszas sárkányhajók, túrakenuk és túrakajakok egyaránt kölcsönözhetők. Utóbbi eszközök szintén a Bejárható Magyarországért Program részeként érkeztek Békés megyébe. Ezenfelül sétahajózás szintén elérhető.

Kálmán Tibor elmondta, a kikötők között jó a kapcsolat, amit a vízi és kerékpáros vándortábor során kialakított hatékony együttműködés is bizonyít. Az alpolgármester kitért arra, hogy Békésre is érkezett egy szaniterkonténer zárt szennyvíz-tartállyal, ahol női és férfitusolók, -toalettek várják az érkezőket.

Mindez jelentősen növeli a komfortérzetet. Kitért arra, hogy már formálódik a Bejárható Körösök Program, ami újabb fejlesztéseket hozhat a folyóvidékre, és további lendületet adhat a kikötőknek, valamint az aktív turizmusnak is.