Fecskeházakkal is segítik a fiatalok életkezdését Körösladányban

Az elmúlt időszakban Békés megyében is alaposan megváltoztak a gazdasági körülmények. Mivel az elhelyezkedés már korán sem jelent akkora kihívást mint bő egy évtizeddel ezelőtt, a lakhatás kérdése alaposan felértékelődött a fiatalok körében. Ezeket az igényeket érzékelve kezdtek lakásfejlesztésbe több békési településen is.

Körösladányban annyiban speciális a helyzet, hogy a Henkel és több nagyobb vállalkozás jelenléte miatt korábban is lehetett munkát találni, az álláskeresők száma mindig is alacsonyabbnak számított a térségi és a megyei átlagnál. A településen még az ezredforduló környékén a fecskelakásprogram részeként hat bérlakást épített az önkormányzat.

Kardos Károly polgármester kérdésünkre elmondta, hogy az igények természetes módon mindig nagyobbak voltak az ingatlanok iránt, mint amit teljesíteni tudott az önkormányzat.

A városvezetés ezért pár éve az értékteremtő Startmunka-program elindulásakor döntött úgy, hogy élve a kínálkozó lehetőséggel, bővíti a bérlakásállományt. A szakminisztériumnak köszönhetően az építőanyag költségeinek jelentős részét a programon belül beszerezhették, a további szükséges forrásokat pedig önerőből finanszírozták.

A szakemberek egy részét, például a segédmunkásokat is a projekt részeként foglalkoztatták, így készült el két újabb bérlakás a Kossuth utcában.

A polgármester kérdésünkre kiemelte: jelenleg újabb négy fecskeházat építenek, amelyek kivitelezése a befejezéséhez közelít. Tavaly a város közfoglalkoztatási programja elismeréseként 10 millió forintot nyert a Belügyminisztériumtól.

– Ezt az összeget is az ingatlanok építésére fordítottuk, illetve saját forrással ugyancsak kiegészítettük – ecsetelte Kardos Károly. – Az önkormányzat intézményi foglalkoztatásában kőműves, bádogos, vízvezeték-szerelő is dolgozik, valamint a közmunkaprogramban alkalmazottak is bekapcsolódtak az építkezésbe.

Az engedélyeztetés során külsős szakemberek bevonására is szükség van, de még így is jóval a piaci árnál alacsonyabb összegből készülnek el az egyébként ötven négyzetméternél nagyobb, a fiatalok igényeit maximálisan kiszolgáló házak.

– Reményeink szerint ebben az évben már beköltözhetnek az új bérlők az ingatlanokba – tette hozzá Kardos Károly. Majd azt is elárulta, az érintettek számára nincs megkötés, hogy mennyi ideig élhetnek a házakban, de az általános tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány év után a fiataloknak lehetőségük nyílik arra, hogy saját ingatlant vásároljanak.

A képviselő-testület pedig még mielőtt az aktuális lakók kiköltöznének, kijelöli, hogy ki lesz a következő bérlő. Így nincsenek üresjáratok, a lakásokat folyamatosan használják