Farkasokkal kezdődik a Gyulai Várszínház évada

Közönségtalálkozót rendeztek a Gyulai Várszínház első idei előadása, a Farkasok című ősbemutató alkotóival kedden este a fürdővárosban, a Rondellán.

Az eseményen dr. Elek Tibor, a teátrum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Kiss László író-tanár és Tóth G. Ildikó szerkesztő-tanár beszélgetett Acsai Roland íróval, Formanek Csaba rendezővel, Kása Tímea és Bodor Géza színészekkel.

A számos érdekességet felvonultató diskurzusból megtudhattuk, hogy eredetileg tavaszra, a kamaraszínházba tervezték a bemutatót, ám a járványhelyzet miatt az elmaradt, így átkerült a Várszínpadra, amit pénteken este fél kilenctől láthat majd a közönség.

Már az alaphelyzet is különleges lesz. A világ elpusztul, egyetlen emberpár marad, akik lehetőséget kapnak, hogy újjáteremtsék a földet. Nagyon érdekes adalék, hogy ők így is magukban hordozzák minden előttük élő ember emlékét. A rendező úgy vélekedett, ez volt az igazi fejbecsapás. Az előadás pedig is körüljárja, hogy mit jelent mindez a lelkeknek emlékezettechnikai értelemben.