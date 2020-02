Farkas Edina cukrász diplomát vehetett át Stuttgartban

A stuttgarti gasztroolimpia első, szombati versenynapján a Békés Megyei Culinary Team-ből Farkas Edina cukrász mutatkozott be. Edina a két évvel ezelőtti luxemburgi világbajnokságon kóstolt bele először a gasztronómiai versenyek nemzetközi világába.

A cukrász a modern és a tradicionális eljárásokat egyaránt használta desszertjeiben. A hazai ízvilág, a hagyományos alapanyagok széles skáláját vonultatta fel munkáiban, és világszínvonalú ínyencségekkel állt a zsűri elé.

Visszatérve még a pénteki megnyitóra, 1500 vendég és szurkoló köszöntötte a felvonuló 70 nemzet több mint 2000 versenyzőjét. Ez nemcsak verseny, hanem egy hatalmas kiállítás is, amelyre öt földrész országaiból érkeztek gasztronómiában szerepet vállaló cégek, 1400 kiállító jelenik 11 500 négyzetméteren. A megnyitón azt is bejelentették, hogy a következő két szakács- és cukrászolimpiát is Stuttgartban rendezik.

