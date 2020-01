Eljárást indított a hivatal a csabai ingatlan tulajdonosával szemben

Egy eljárás indult és egy újabb indulhat az ingatlan tulajdonosával szemben, mivel előfordul, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a volt kötöttárugyár Andrássy út és Kazinczy utca sarkán lévő területén – tudta meg hírportálunk.

Szarvas Péter polgármester az elhanyagolt területekkel kapcsolatban általánosságban elmondta: településképi kötelezési eljárást folytathatnak le. Ilyen esetekben – még az eljárás előtt – mindig tájékoztatást küldenek, amelyben felhívják a terület tulajdonosának a figyelmét a településképet zavaró állapotra, és határidőt szabva felkérik az állapot megszüntetésére.

– Ezt megtettük a volt kötöttárugyár esetében – folytatta. Ha a megadott határidőig nem teljesítik a felhívásban foglaltakat, akkor a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosa az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezhető. Ezzel egy időben – a településképi rendelet szerinti közigazgatási bírságnak minősülő – településkép-védelmi bírságot ugyancsak kiszabhatnak a tulajdonossal szemben.

Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, több éve kezdtek foglalkozni a volt kötöttárugyár területével, mivel azt tapasztalták, hogy voltak, akik a hiányos kerítés miatt szemetet hordtak az ingatlanra. Ezért a tulajdonost arra kérték, hogy a Kazinczy utca felőli bejáratot tegye zárhatóvá, ami meg is történt. Úgy véli, időnként a zöldfelületek gondozása, karbantartása – azaz a kaszálás és a parlagfűirtás – is hagy némi kívánnivalót maga után. A környékben élők amiatt is szót emelnek olykor, hogy jelentős a por a parlagon lévő terület miatt.

A képviselő hozzátette: a közelmúltban a most kerítésként szolgáló, a kötöttárugyár épületéből visszamaradt falszakasz állapota miatt tett közérdekű bejelentést a járási hivatalhoz. Erre kapott egy hivatalos levelet, amiben jelezték: a falszakasz állapotát hatósági ellenőrzés keretében vizsgálták a szakemberek, helyszíni szemlét tartottak.

– Megállapították, hogy a kiálló vasak, rögzítő drótok fokozott balesetveszélyt jelentenek a járókelőkre, így azok takarása és visszavágása szükséges. Továbbá a nem megfelelő tapadással rendelkező vakolatrészek leverése, illetve a nem megfelelő rögzítéssel bíró téglák, habarcsok és cserepek eltávolítása, bontása is szükséges – sorolta. Elmondta, a hatósági ellenőrzés azzal zárult, hogy az úgynevezett jókarbantartási kötelezettség elmulasztása miatt a tulajdonossal szemben jókarbantartási eljárást indítottak, és annak keretében a tulajdonosnak meg kell szüntetnie a balesetveszélyes állapotot.