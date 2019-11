Ékszert készít éjszakánként a szarvasi Kelcsi Sarolta

Jó kézügyességgel áldotta meg a sors Kelcsi Saroltát, aki mindig is vonzódott a kézműves dolgok iránt. A kreatív szarvasi ékszerkészítő David Bowie szemeit is megörökítette már egy fülbevalón, míg egy másik munkájára nem más, mint a malajziai miniszterelnök csapott le.

– Szociális területen dolgozik, emellett hogyan lesz valakiből ékszerkészítő?

– Idős ellátásban dolgozom, a kézművesség mellett az volt a másik gyermekkori vágyam, hogy segíthessek embereken. Kisgyerekkorom óta érdekelt minden olyan tevékenység, amely kézművességhez kapcsolódik. Sok technikával próbálkoztam, végül a gyöngyfűzés volt az, ami teljesen lekötött. Utána láttam meg ezt a sujtászsinór-ékszert, ami nagyon megtetszett, és ez teljes szerelem lett.

– Mit kell tudni erről a technikáról, milyen ékszerek készíthetők ezzel a módszerrel?

– Ez egy ősi magyar motívum volt a férfiak viseletén, a mentéken, a zakókon díszítőelemként jelent meg. Mindenfajta ékszer, nyaklánc, karkötő, fülbevaló, de még gyűrű is készíthető a technika segítségével.

– Hogyan sajátította el ezt a technikát?

– Úgy kezdődött, hogy több mint tíz éve megláttam egy fotót, amin ilyen ékszerek voltak. Egyszerűen nem is tudtam elképzelni, hogy lehet ezt megalkotni. Megvettem ezt a zsinórt, és teljesen autodidakta módon próbálkoztam. Úgy néz ki, a tíz év elég volt arra, hogy most már olyan munkák kerüljenek ki a kezem alól, amelyről mások is elismerően nyilatkoznak. Eleinte csak a családtagok, barátok kérésére készítettem, mára pedig olyan méretűvé nőtte ki a dolog magát, hogy másodállásban vállalkozóként hozom létre az egyedi darabokat.

– Mi volt az utolsó munkája?

– A legutolsó alkotásom során próbáltam valami újítást bevezetni, és a téli időszak eljövetelére gondolva egy kesztyűt dekoráltam, amire sujtászsinórból ilyen díszítő motívum került. Annyira jól sikerült, hogy magamnak is készítek majd egy fekete-fehér változatot.

– Mennyire embert próbáló feladat egy-egy darab elkészítése?

– A főállásom mellett két kisgyermekem van, így általában az éjszakai alvásból vonok el időt, hogy tudjak az ékszerkészítéssel foglalkozni. Nagyon nagy precizitást igényel, de nem érzem emiatt magam fáradtnak, mert ez a tevékenység teljesen kikapcsol, feltölt.

– Mi az, ami megihleti egy-egy darab elkészítése kapcsán?

– Teljesen érdekes, mert megihlet akár egy gomb, egy szín, egy forma. Ez a technika annyi szabadságot enged az alkotónak. Itt ugye nincs kötelező fűzési séma, nincsenek meghatározott színek, mint akár egy komolyabb gyöngyékszer esetén. Ezért is szeretem ezt csinálni, mert szárnyalhat a fantáziám.

– Melyik munkájára a legbüszkébb?

– Két külföldi megrendelésem is volt. Az egyik szarvasi ismerősöm kiköltözött Malajziába, ahol egy turisztikai kiállításon meg szerette volna mutatni a szarvasi alkotókat, és többek között az általam készített ékszereket is kivitte magával. Kimondottan magyaros motívumokba kellett gondolkodjak, így egy tulipános kitűzőt is megálmodtam az alkalomra. Ezt a kitűzőt a malajziai miniszterelnök vásárolta meg, rögtön magára is tűzte és a kiállításon végig viselte. Ez több, az eseményen készült fotón is visszaköszönt, aminek nagyon örültem. A másik ilyen büszkeségem szintén egy szarvasi ismerősöm Londonban élő designer párja által jött létre. Ők felfigyeltek az ékszereimre. Két évvel ezelőtt Budapesten, az Art Market kiállításon Tony Maggie munkáiból készítettek tárlatot. A híres fotós számos ismert embert megörökített már, többek között Tina Turnert és David Bowiet is. Utóbbi énekesről készült képeket állították ki Budapesten, melyhez felkértek, hogy a hatszoros Grammy-díjas angol zenészhez kapcsolódva készítsek női és férfi ékszereket. Egész éjszaka zakatolt az agyam, és reggelre megszületett a fejemben az ékszer. Mivel David Bowie-nak különböző színűek a szemei, erre fókuszálva egy különleges technikával készítettem el egy fülbevalót. Továbbá egy férfi karkötő is készült eme téma kapcsán, amit az énekes egyik fellépőruhája ihletett meg. Mindkét darabnak nagy sikere volt.