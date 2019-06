Egyre biztonságosabbá válik Békés megye

A legfőbb cél az volt, hogy megtartsák az előző évek eredményeit, hogy tovább javítsák a mutatókat: gyorsítva az eljárásokat, csökkentve a bűncselekmények számát, növelve a nyomozási eredményességet – kezdte dr. Polyák Zsolt, Békés megye rendőrfőkapitánya. Kiemelte: ezek a célok meg is valósultak.

Jelentősen mérséklődött az emberölések, a lopások, a lakásbetörések, a testi sértések száma. Békés megye országos szinten előkelő helyen szerepel a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számát tekintve, Békéscsaba a bűnügyileg legkevésbé fertőzött megyei jogú városok között található. Kimagasló országos viszonylatban, hogy a rendőr átlagosan 13 perc alatt érkezik ki a helyszínre.

Bár a sérüléses balesetek száma emelkedett némileg, a halálos kimenetelűek száma csökkent. Növekedés a súlyos és a könnyű sérüléssel járóknál figyelhető meg. A balesetek felét személygépkocsi-vezetők, negyedét biciklisek okozzák. Továbbra is főleg elsőbbségi szabály megszegése, szabálytalan kanyarodás, valamint gyorshajtás miatt következnek be a balesetek.

Jelentős visszaesés figyelhető meg a tiltott határátlépések számában. Az illegális migránsok főleg Battonya és Lőkösháza térségében próbálkoztak, a zöldhatáron.

Több programot működtetnek a bűn- és baleset-megelőzés érdekében, komoly hangsúlyt fektetnek az önkormányzatokkal és társszervezetekkel – így a polgárőrséggel – való együttműködésre. Úgy véli, elismerésre ad okot, hogy 1-től 5-ig tartó skálán a lakosság 4,49-re értékelte a rendőrségi munkát. A jövőben az a cél, hogy a mennyiségi helyett a minőségi munkán legyen a hangsúly.

Az Országos Rendőr-főkapitányságot képviselve dr. Gömbös Sándor hivatalvezető szintén részt vett az ülésen. Aláhúzta: évek óta folyamatosan csökken a bűncselekmények száma, miközben nő a nyomozási eredményesség. A lakosság véleménye is egyre kedvezőbb, értékelik a biztonságot. Az országos vezetés kivételesre értékeli a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság működését, tevékenységét, és ő úgy véli, Békés megye büszke lehet a rendőreire.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP) elmondta: felértékelődött a biztonság kérdése. Az elért eredményeket könnyű természetesnek venni, azonban komoly összefogás és rendkívüli munka van mögötte, úgy véli, magas színvonalú szakmai munka zajlik. Hangsúlyozta, minden évben javulnak a mutatók, fontosnak nevezte a megelőzést, a felvilágosítást.

A megyei közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendőrségi beszámolót, köszönetet mondott, elismerte az elvégzett munkát.

Kérdésekre is válaszolt a rendőrség

A rendőrségi beszámolóhoz hozzászólt Gajdos Attila (Jobbik), dr. Kulcsár László (Fidesz-KDNP), Varga Zoltán (MSZP), Csüllög László (Jobbik), Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) és Pluhár László (MSZP), dicsértek, valamint kérdéseket tettek fel.

Foglalkozni kell a drogkérdéssel, és kellő intenzitással foglalkoznak is vele – mondta dr. Polyák Zsolt. Tavaly közel 300 esetben indítottak nyomozást kábítószerrel, új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos ügyben. A problémát nem lehet csak a büntetőjog eszközeivel megoldani.

A balesetek sem csak a rendőrségre tartoznak: a rendőrség intézkedik, tájékoztatókat tart. Aláhúzta: a balesetek számát meghatározza a szabályok betartása és be nem tartása. Azzal, hogy több a jármű a Békés megyei utakon, nyilván nagyobb az esély is arra, hogy baleset következzen be.

Azért volt tavaly kevesebb a járőrözés, mint korábban, mert a Békés megyei rendőröket nem vezényelték át másik megyébe határellenőrzés miatt, illetve a tanulók sem töltöttek annyi időt Békés megyében, mint előtte – mondta. A túlórákat kifizetik.