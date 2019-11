Díjaztuk a legjobb recepteket, olvasóink feladták a leckét

Praktikus, könnyen kezelhető, új és már-már feledésbe merült, egykoron népszerű ételek receptjeit tartalmazza a Békés Megyei Hírlap most megjelent szakácskönyve. A Kárpát-medence ízei című albumban ismét társszerzők voltak olvasóink, és köztük receptversenyt is hirdettünk. A győztes a csorvási Parai Katalin, a második a békéscsabai Samuné Balogh Éva, a harmadik a kondorosi Krajcsó Hajnalka lett.

A szakmai zsűri Prohászka Bélának, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnökének, a könyv lektorának vezetésével 1800 receptből választotta ki a könyvbe bekerült több mint 150-et. A bírálók döntöttek a receptverseny legjobbjairól is.

A Békés Megyei Hírlap szerkesztőségében hétfőn megtartott díjátadón Pocsaji Richárd főszerkesztő köszöntőjében hangsúlyozta, a hagyományokat most is szem előtt tartották olvasóink. Ez nem véletlen, hiszen sokan a szülők, nagyszülők receptjeit megőrizték, és a család kedvenceit küldték be.

Prohászka Béla arról szólt, olvasóink vevők voltak kiírásunkra, és csak jöttek és jöttek a jobbnál jobb receptek.

– A határokon belül és túl élő magyarok, valamint a nemzetiségek legjobb, legjellegzetesebb ételei szerepelnek az albumban – hangsúlyozta a könyv lektora. – Arra törekedtünk, hogy a gyakorló és a kezdő háziasszonyok, a konyhában szívesen tüsténkedő férfiak egyaránt találjanak kedvükre való recepteket, ételeket. Azt is figyelembe vettük, hogy a hétköznapokon általában kevesebb idő jut a sütésre, főzésre, mint hétvégén vagy az ünnepek előtt és alatt. Nem egy olvasó odaírta a levele végére, bátran használjuk a receptet, mert a család már kóstolta az ételt, és ízlett nekik. Emellett mesterszakács és -cukrász kollégáimmal mi is elkészítettük az ételeket, és nem, vagy alig kellett valamin változtatni. A receptek túlnyomó többsége olyan alapanyagokat, fűszereket tartalmaz, melyek könnyen elérhetők.

Szóval, dupla szűrőn mentek át a receptek, és akik ezek alapján sütnek-főznek, nem csalódnak. Azt az ételt kapják, amit a recept ígér, a színes fotó mutat. Több olvasónk a séfekkel együtt készíthette el receptje alapján finomságát a szakácskönyv konyháján. Maguk a szakácsok és cukrászok is szolgáltak egy-egy kedvenc ételük receptjével.

Parai Katalin először küldött be recepteket, különlegességeket is, és a blincsiki sonkával lenyűgözte a zsűrit. A győztes lánya, Hunya Katalin már kétszer is a díjazottak között szerepelt. Tíz éve egy mikrót nyert, amit még mindig használ.

– A lányom a csorvási, kismajori leves receptjét küldte be, ezt is beválasztották a könyvbe – ecsetelte az anyuka. – Generációkon át őrizzük az elkészítési módját, ez a leves szeretett édesapám kedvence volt.

A körtegombóc sütve a második díjat érdemelte ki, Samuné Balogh Éva Szimonetta lányával együtt készíti rendszeresen otthon. Éva kiemelte, mindennap friss ételekkel kedveskedik a családjának. Nyáron bográcsoznak is, mert a szabad tűzön készült ételeknek más az íze. Számos receptet kipróbál a könyvből, a mostani pedig már a tizedik album, amiben szerepel.

Krajcsó Hajnalka először küldött be recepteket, mégpedig két erdélyi süteményét. Ezekből a havasi gyopárt díjazta a zsűri. Hajnalka kiemelte, nagyon sokat tanult a konyhában édesanyjától. Párjával hasonló az ízlésük, szeretik a gombapaprikást, a marhapörköltet nokedlivel, valamint a curry-s és a tejszínes csirkemellet is.

A kiadványt keressék kézbesítőinknél és a Hírlap ügyfélszolgálati irodájában (Békéscsaba, Munkácsy u. 9.)

Hamar találnak kedvükre valót A könyvet előétel, leves, főétel, desszert fejezetekre tagoltuk, és az album elején a tartalomjegyzékben megtalálható a teljes kínálat. Annak is segítséget nyújt a kiadvány, aki hirtelen nem is tudja, mit süssön, főzzön. Ha felüti a könyvet, hamar talál kedvére való receptet, ételt, ami elnyeri családja, barátai tetszését. Prohászka Béla kiemelte, mindegyik recepten, ételen érződik, hogy benne van a beküldő szíve-lelke, jókedve, tudása, kreativitása.

