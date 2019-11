Diákok nevelik fel az elültetett fákat Gerlán

Tizenegy kőrisfacsemetét ültettek el szerdán Gerlán, a Pacsirta utcai játszótéren a gerlai általános iskola ötödik osztályos tanulói.

Ezzel indították el azt a programot, amit Nevelj föl egy fát címmel kezdeményezett a Közösség a Fejlődésért Egyesület Herczeg Tamás országgyűlési képviselő támogatásával.

Herczeg Tamás elmondta, az elmúlt időszakban több helyen többen ültettek fákat. A mostani akcióval azonban nemcsak ennek fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, hanem arra is, hogy az ültetés után is van munka a csemetékkel, azokat nevelni, gondozni kell, és ha mindez sikeres, akkor a fák akár száz évig is élhetnek, évtizedeken keresztül lehet bennük öröme az embereknek.

Az a szándéka, hogy a választókerülete minden intézményében ültessenek fákat, és hogy ha találnak lelkes diákokat és lelkes pedagógusokat – valamint megfelelő területet a célnak –, akkor a kezdeményezést a következő években is folytatnák az ötödik osztályos diákokkal.

A Nevelj föl egy fát projekt lényege, hogy az általános iskolás gyerekek a felső tagozatba lépésükkor elültetnek egy fát, amit a suli befejezéséig gondoznak. A program segíti a diákok környezettudatosságának kialakítását, erősíti a társadalmi felelősségvállalásukat, építi az osztályközösséget és növeli a szűkebb környezetükhöz való kötődésüket.

A gyerekek – a politikus kérdésére – elmondták, szerintük miért fontosak a fák. Sorolták: a fák tisztítják a levegőt, oxigént termelnek; éltető árnyékot adnak a nagy forróságban; szépet, esztétikai élményt jelentenek; táplálékot is adhatnak; a madaraknak élőhelyet nyújtanak; illetve a kivágásuk, kitermelésük után tüzelőként fűteni lehet velük, ragyogó bútorok készíthetők belőlük.

A pedagógusok elmondták, örömmel vettek részt a szerdai programban, és úgy vélik, mivel a gyerekek napi szinten megfordulnak a játszótéren, figyelni is fognak a fákra. A fák ültetésében segédkeztek a Gerlai Wenckheim Társaság tagjai is, valamint az eseményen jelen volt Szente Béla önkormányzati képviselő, aki hangsúlyozta: a játszótéren eddig alig volt árnyék, ezért is örömteli a faültetés. A tervek között szerepel, legyen egy kút a területen, hogy az öntözést is megoldhassák.