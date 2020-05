Bútort vettek az orosházi mentőállomás pihenőszobájába

A tavalyi költségvetésből számítógépet kaptam a rendőrök, idén a mentők kaptak új bútorokat a pihenőszobájukba Orosházán.

A mentőállomás dolgozóit látogatta meg Dávid Zoltán polgármester. A képviselő-testület által évente biztosított támogatásból vásárolt eszközöket nézte meg, majd az okiratokat átadta Kovács Tibor mentőtisztnek. A rendőrök a 2019-es költségvetésből számítógépet kaptak, a tűzoltók egy értékes eszközt vehettek át már korábban. Most a mentőtisztek pihenőszobájába vásárolt bútorokat (íróasztal, fotel, tévétartó, szekrény) adta át hivatalosan is a városvezető, kiemelve, mennyire fontos és megbecsült a munkájuk az orosháziak és az ellátási területen élők számára.

Ahogy az ilyenkor szabály, az állomásra kizárólag az ott dolgozók léphetnek be, ezért a találkozást a mentőállomás kapujában bonyolították le, miközben riasztása is volt az egyenruhásoknak. Előtte elmondták, az évenkénti, városi támogatásokból korábban ágyakat, számítógépet vettek, a pihenőkertbe pedig filagóriát is állítottak.