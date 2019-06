Biciklizéssel vették birtokba a kerékpárutat

Közös biciklitúrával vették használatba a mintegy 170 millió forintból felújított Mezőberény-Köröstarcsa kerékpárutat a két település lakói kedden délután.

A Köröstarcsa községben élő, de mezőberényi születésű Schäffer Katalin gyakran kerékpározik át családjához a közeli városba, illetve rokonai is sokszor teszik meg az utat Berényből Köröstarcsára.

– Egy héten egyszer biztosan áttekerünk Mezőberénybe – ecsetelte. – A felújítás összehasonlíthatatlanul jobbá tette a szakasz állapotát. Korábban a gyökerek kinőttek a kerékpárútból, repedezett volt az aszfalt. Kisfiammal együtt nem is mertünk elindulni, féltettük. Most már szerencsére nincs ok az aggodalomra. Négyszer-ötször is tekertünk már Nándival a két település között az elmúlt hetekben.

A használatba vétel alkalmából mind Mezőberényből, mind Köröstarcsáról egy-egy biciklis csoport indult útnak délután négy órakor a szomszédos településre. A csapatok nagyjából félúton találkoztak, ahol elsőként Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

– Egy olyan fejlesztés valósult meg, amire nem is számítottunk. Hatalmas meglepetést jelentett számunkra, hogy már idén a felújított kerékpárúton lehet tekerni. A rekonstrukció eredményeként az úton nem áll meg a víz, nem repedt az aszfalt – tette hozzá.

Siklósi István, Mezőberény polgármestere elmondta, mintegy húsz évvel ezelőtt konzerválódott a két település közötti kerékpárút rossz állapota, ami a közelmúltban befejeződött beruházással helyre jött.

– Nemcsak a turisták, nemcsak a családok használják majd a szakaszt, de a fejlesztés a két település közötti szálakat is szorosabbra fonja – folytatta a gondolatot. – Sokan járnak át dolgozni egyik településről a másikra, és ez most már kerékpárosoknak nem fog gondot okozni az út állapota miatt.