Beköltöztették iskolájukat a konyhába a nagycsaládosok

Bezárt iskolák, kiürített kollégiumok, otthonainkból működtetett munkahelyek. Szokjuk, tanuljuk az új élethelyzeteket a koronavírus-járvány miatt. Családok, egyének mentális egészségére is hatással van, lesz. Át kell szervezni a mindennapjainkat, helyt kell állnunk több szerepben. Nagycsaládosokat kerestünk fel, vajon ők hogyan oldják meg? Hogyan küzdenek meg a koronavírus-szorongással és a bezártság okozta súrlódásokkal?

Négy gyermeket nevel dr. Fűzi Imre és felesége, Regina. Ők minden reggel munkába indulnak, otthonukban a „parancsnok” délutánig a legnagyobb lány, a nyolcadikos Réka. Ahogy apukája fogalmazott, ő nagy vesztese a karanténnak. Imád suliba járni. Három nyelvet tanul, hegedül, aerobikozik, igazi közösségi ember. Most nem tud találkozni a barátaival, helyette vigyáz a kicsikre, tanul velük. Imi, a „parancsnokhelyettes” 12 éves. Önálló, laza srác. Ő nem aggódik. Emma 10 éves, ő a kreatív, imád alkotni. A 9 éves Anna most kapta meg első telefonját szülinapi ajándékként. Telefonál a nagyiknak, rokonoknak. Ő jól járt.

– Mi meg dolgozunk Reginával – tette hozzá a tótkomlósi háziorvos, aki kikapcsolódásként, hétvégéken kertészkedik, kerékpárt szerel.

– Nem volt egyszerű átállni az online otthoni tanulásra. Mire mindenki, mindent letöltött… Szokjuk. Bizakodó vagyok. Réka kötelességtudó, megbízom benne, sokat segít, a kicsik szófogadók. Munka után ellenőrzöm őket. Feszes napirendet nem alakítottunk ki, a hétvégéken jut idő arra, hogy alaposabban belenézzek, hogyan haladnak a gyerekek. A mamák távsegítséget adnak a főzéshez. Kertes házban élünk, az udvaron levezethetik a mozgásigényüket gyerekeink – mesélt napi rutinjukról a családsegítésben, idősellátásban dolgozó édesanya, Regina.

A négy gyermekét egyedül nevelő Garai Lídia az iskolával kapcsolatos dolgokkal már nem foglalkozik, annyira leterhelt: – Roma nőként én azt szeretném, ha a gyermekeimnek megadhatnám mindazt, ami kell a boldogulásukhoz. Napi 12 órát dolgozom, a munkahelyem mellett napszámot vállalok. A 17, 14, 11 éves fiaim vigyáznak a 3 éves kislányra. Számítógép, laptop nincs, de okostelefon van, azon ha megoldják a leckét, akkor szerencséjük van, ha nem, majd lesz valahogy. Eddig nem buktak. Mi lesz a folytatásban? Nem tudjuk. A nagyfiam hegesztőnek tanult, már gyakorlatra járt, most minden felborult. Nehezen viselik a bezártságot. Én meg a létbizonytalanságot és a nagyon komoly elvárásokat – tette hozzá az asszony, aki hetente kap fizetést, a megélhetésükre költ minden forintot.

Gabnainé Törőcsik Rita főállású anyuka. Három (17, 11, 6 éves) gyermekkel szervezte át az életüket március 13. óta. Úgy fogalmazott, addig is sokat kellett logisztikázni. A pluszelfoglaltságok most kiestek, de az összezártság új helyzet elé állítja a családot. Apa reggel elmegy dolgozni és…

– Mozgalmasak a mindennapjaink. A nagylány gimis, ő már önállóan online tanul. A 11 éves kislányunk igényli a segítséget. Matyi még óvodás. Ő az, aki állandóan játszana, vele foglalkozni kell, ne unatkozzon. A korkülönbségek már kiütköznek, vannak viták, mert aki tanul, az csendet szeretne, és az nálunk ritkán kivitelezhető. Állandóan csendre intem őket, hogy a nagylány tudjon koncentrálni az online óráira. A kisebbik elvonulva tanul, őt alkalmanként ellenőrzöm. Nálunk most az a szokás, hogy mindenki a konyhában érzi jól magát, oda költöztettük be a sulit – nevette el magát az édesanya. Elárulta, a megérzéseire hallgat, nevelési módszereiben eddig is ez vezetett eredményre. Az otthoni munkába igyekszik bevonni a gyermekeit. Rita nemcsak játszótárs, tanító, hanem a család szakácsa, s ilyen minőségében igyekszik mindenkinek a kedvében járni.