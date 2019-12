Bejglit és narancsot osztottak a rászorulóknak

Hatalmas örömmel vették át december 20-án az orosházi érintett családok a helyi Hit Gyülekezete felajánlásából összeállított csomagokat. Az adománynak köszönhetően narancs, szaloncukor, és helyben sütött bejgli kerülhetett a nehéz helyzetben lévők asztalára, összesen 170 gyermek karácsonya lett szebb.

– Aki mást felüdít, az maga is felüdül. Erre a bibliai gondolatra alapozva az Orosházi Hit Gyülekezete rendszeresen támogat rászorulókat. Most úgy gondoltuk, kifejezetten az orosházi gyermekek karácsonyát tesszük szebbé – tudtuk meg Csepregi Jánostól. Az Orosházi Hit Gyülekezete vezetője hozzátette, Orosháza városa partnerként állt az elképzelés mellé, így valósulhatott meg a csomagosztás.

– Örömmel álltunk a civil kezdeményezés mellé, a mi feladatunk a logisztika, a helyszín biztosítása és a célközönség megtalálása volt – osztotta meg Bojtor István, Orosháza alpolgármestere. – Nem csak maga a csomagosztás a fontos, hanem az üzenete is, ami nem más, mint hogy találjuk meg egymást és próbáljuk meg egymás életét boldogabbá tenni. Ezért is szándékunk, hogy a jövőben – másokkal is karöltve – szép hagyományt teremtsünk e kezdeményezésből – emelte ki az alpolgármester.

Mintegy 170 gyermek kapott csomagot, minden egyes csomagban bejgli, narancs és szaloncukor került – narancsból összesen 500 kg-ot, bejgliből pedig 500 rudat osztottak ki. A csomagokat az Orosházi Diákélelmezési Intézmény munkatársai állították össze, sőt, maguk sütötték a bejgliket is, a munkának már kora hajnalban nekiláttak, hogy időben elkészüljenek a mákos és diós finomságokkal – tudtuk meg a Diákélelmezés vezetőjétől. Vincze Tibor elmondta, a csomagokat december 20-án, a szociális étkeztetés keretein belül adták át az érintetteknek, akik nagy örömmel fogadták az Orosházi Hit Gyülekezete, Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Diákélelmezési Intézmény összefogásának köszönhető adományt.