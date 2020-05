Bebizonyítaná a mezőkovácsházi lány, hogy ő többre képes

A mezőkovácsházi diáklány a család büszkesége. Sikeres érettségi után a jogi vagy a magyar–történelem szakos pedagógusi pálya érdekli. Jakab Ramóna nagycsaládban él, négy lány közül ő az első, aki kitartással, példás szorgalommal elvégezte a Hunyadi középiskolát. Találkozásunkkor elárulta, mindig be akarta bizonyítani, ő többre képes. A roma lánnyal a biológiaérettségi után ültünk le beszélgetni.

Jakab Ramónának egy nővére és két fiatalabb lánytestvére van. Ő az első a családban, aki érettségit szerez. Eddigi életútjáról mesélt szerényen, mosolyogva.

– Féltenek a szüleim, általános iskola után két lehetőségem volt, vagy Békéscsaba vagy a Hunyadi helyben. Úgy döntöttem, maradok itthon, több időm lesz a tanulásra. És ez így is lett. A gimnázium első osztályába erős közepes átlaggal kerültem, de erős négyessel fejeztem be. A következő évet már 4,67-es átlaggal zártam, igaz, megállás nélkül tanultam. És ez máig igaz. A napi 7-8 órás iskolai teendők után otthon se volt megállás. A testvéreimnek olyankor anyukám más elfoglaltságot ajánlott, hogy engem ne zavarjanak. Én pedig bizonyítani akartam és az álmomat valóra váltani: azt hogy, továbbtanulhassak – sorolta a lány, aki 11. osztályosként kitűnő eredménnyel zárta az egyik legnehezebb évét, hiszen akkor már fakultációkra járt (történelem, biológia, gazdasági ismeretek). S hogy a sokszor túlterhelt napokban mi adott neki motivációt? Kész volt a válasszal.

– Van egy remek osztályfőnököm, ő is biztatott. Ráadásul elnyertem egy ösztöndíjat, az is lendületet adott – mesélte, miközben hálás tekintettel pillantott Csákné Gazsi Margit osztályfőnökre.

– Ramóna a kezdetektől tudatosan építkezik, tanul, s bizonyít támogató családjának, a környezetének, hogy ez az ő útja. Húga is a Hunyadi diákja, példaképének tartja Ramónát. De azt hiszem, több diák is. Tavaly egyébként ő volt az egyetlen kitűnő eredményt elért tanuló az osztályomban. Emlékszem, könnybe lábadt a szeme, amikor átadtam neki a bizonyítványt – tette hozzá a pedagógus, aki azt is elárulta, a lány az elmúlt években szorgalmával több ösztöndíjat is kiérdemelt. Ezek anyagi és tárgyi segítséget nyújtottak számára a tanulásban, az érettségire való felkészülésben. A veszélyhelyzetig nem volt jelen a diáklány a közösségi felületeken. Az online tanulástól kezdetben megijedt.

– Korábban nem használtam a számítógépet, de elkerülhetetlenné vált. Csatlakoznom kellett a közösségi csoportokhoz, hogy tudjak haladni a tananyaggal s zavartalanul készülhessek az érettségire. Annyira jólesett, amikor a kortársaim már az én kidolgozott tételeimet kérték segítségül! Bevallom, amikor hunyadis lettem, kezdetben nagyon visszahúzódó voltam. A beilleszkedés nem ment könnyen. Roma származásomra és arra, amit eddig elértem, büszke vagyok. De azt is tudom, a folytatás se lesz könnyű, nagyon sokat kell tanulnom, hogy a terveim, az álmaim valóra válhassanak – s ránézett tanárára, aki csak annyit fűzött hozzá, a folytatásban se veszítik el egymást.