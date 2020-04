Balázs Pali és a Mudfield is bezsebelte a Fonogram-díjat

Tizenkilenc kategóriában versenyeztek a zenei élet szereplői a Fonogram-díjért. Szombaton napvilágot látott a nyertesek névsora, amiben Balázs Fecó, illetve a Mudfield zenekar is helyet kapott.

Több Békés megyei zenésznek, előadónak is szurkolhattunk a Fonogram-díj kapcsán, hiszen a jelöltek névsorában ott volt a Magna Cum Laude, Köles Eliza, az Ann My Guard, a Mudfield, illetve Balázs Pali is.

Utóbbi két név a díjazottak között is szerepel. Balázs Pali az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele kategóriában nyert, Majd holnap írok… című lemezével.

A Mudfield zenekar az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele kategória nyertese lett, a Fonogram-díj történetében ritka módon, holtversenyben. A Mudfield a Sárrét című korongjával szerezte meg az első helyet, osztozva azon a Leander Kills csapatával.

