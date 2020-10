Az összetartás erejére hívták fel a figyelmet Békéscsabán

Idén is megrendezték szombat délelőtt a fehér bot napot a megyei könyvtárban.

Idén is megrendezték szombat délelőtt a fehér bot napot a megyei könyvtárban. A Vakok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of the Blind, melynek utódszervezete a WBU) 1969-ben döntött arról, hogy október 15. legyen a “International White Cane Safety Day”, ami Magyarországon a “fehér bot (nemzetközi) napja” elnevezést kapta. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete által szervezett eseményt Ádász István nyitotta meg. Az egyesület elnöke úgy fogalmazott, ez a nap lehetőséget ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet, látássérültként is szeretnénk egyenlő esélyekhez hozzájutni az élet minden területén.

– Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy egy ilyen összetartó csapat részeként tudunk együtt élni, akik amiben tudják, segítik egymást. Éppen ezért büszkén fel merjük vállalni azt, hogy látássérültek vagyunk, kiállunk magunkért és a jogainkért – emelte ki az elnök. Hozzátette, a fehér bot egy szimbólum, amely egy párizsi grófnő ötlete nyomán kelt életre.

– A vakok botját bevonta fehér anyaggal, hogy megkülönböztessék őket a többi járókelőtől és így segíteni tudjanak nekik. Bevallom, én sokáig nem vettem kezembe a fehér botomat, mert azzal el kellett volna fogadnom, hogy vak vagyok. Mikor mégis használni kezdtem, emlékszem éppen Orosházán voltunk, és egy kisfiú megkérdezte az anyukájától: ha a bácsi kezében van a fehér bot, akkor ő azzal lát-e. Mi pedig azt válaszoltuk: igen, ez a mi szemünk – mesélte az elnök.

A nyitóbeszédet követően, Mogyorósi Dóra, a Békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendékének furulya előadása következett, majd kihirdették az irodalmi pályázat eredményeit. Mint megtudtuk, a novellák közül Kelemen Györgyné Edit írása tetszett legjobban a szakmai zsűrinek, a versek közül pedig Szilágyi Alex pályamunkáját ítélték a legjobbnak.

Az irodalmi pályázatra beküldött írásokból Tarsoly Krisztina egy műsort állított össze, melyet Komáromi Anett színművész vezetésével a Jókai színház színésznövendékei adtak elő. Ezt követően átadták a „Békés megyei vakokért” emlékplaketteket, az egyik elismerést az orosházi Justh Zsigmond könyvtár kollektívája vehette át, míg a másikat Csomós Lajos és az őt segítő színészek érdemelték ki, akik hangoskönyvek felolvasásával segítették az egyesület tagjait. Ezzel még nem ért véget az átadó, hiszen Nagy Zsuzsannának, az egyesület egykori elnökének a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől kapott Braille emlékérmet is átnyújtották ezen a napon.

Az eseményen a Kreatív Formák Alapítvány mutatta be segédeszközeit a résztvevőknek. Nagy György Éva elmondta az alapítvány olyan tárgyakat hozott el az eseményre, amelyek a látássérült embereket segíthetik abban, hogy személyes önállóságuk javulhasson. – Az olvasás, az információhoz való hozzáférést teszik elsősorban lehetővé ezek a modern eszközök. Ilyen például a scanner és felolvasó készülék, amely először beolvassa a síkírással írott dokumentumot, átalakítja karakterré és végül felolvassa a használójának – ismertette az alapítvány szakmai vezetője.