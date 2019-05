Ápolókat köszöntöttek Békéscsabán

Egészségügyi Szakdolgozók Tudományos Ülésével egybekötött Ápolók Nemzetközi Napi ünnepséget rendeztek csütörtökön a Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál Tagkórházában.

Az eseményen elsőként dr. Zsilák János főigazgató főorvos helyettes köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében elhangzott, ünnepségük célja az ápolók áldozatos munkájának elismerése és azon problémák feltárása, melyeknek a megoldása szükséges ahhoz, hogy az ápoló hivatás elnyerje tekintélyét.

Mészáros Magdolna ápolási igazgató elmondta, eseményükön nem csupán a történelmi személyekről – Florance Nightingale – emlékeznek meg, hanem a mai hősökről is, akik most is a betegágyak mellett vannak. Hiszen ápolónak lenni nehéz volt akkor is és manapság is, amiért ez a hivatás folyamatosan a hiányszakmák kategóriájába tartozik. Véleménye szerint azonban minden nehézség ellenére ez egy csodálatos tevékenység.

A köszöntőbeszédek után Földi Anikó egyetemi ápoló emlékezett meg Florance Nightingale-ről, majd Balogh Adrienn verse után a kitüntetések átadása következett. Az „Év szakdolgozója elismerést” ezúttal Baji Anna vehette át, aki harmincöt éve végzi odaadással az ápolói szakmát. Tiszteletbeli ápolónak pedig 2019-ben Krizsán Mihálynét avatták, aki évtizedek óta oktat ápolókat.