Aki nyár végén kezd keresni, az már nem talál albérletet

A felvételiket követően a végzős diákok rohamára lehet számítani a kiadó ingatlanok piacán. Ha valaki a legmegfelelőbb albérletet akarja megszerezni, akkor időben kell lépnie. A szakemberek szerint már a nyár közepén érdemes a hirdetéseket böngészni.

Több mint száz­ezren tanulnak tovább a felsőoktatásban. A következő tanévet megelőző albérletszezon gyakorlatilag ezen a ponton kezdetét is veszi, a magas árak miatt pedig fontos minél előbb kapcsolni. Gadanecz Zoltán, a békéscsabai irodával is rendelkező GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa azt tanácsolja az egyetemistáknak, hogy már júliusban, de legkésőbb augusztus elején kezdjék el keresni az albérleteket, mert kockázatos lehet szeptemberig kivárni.

– Sokkal jobb időben megjelenni az ingatlantulajdonosoknál, hogy ne szorítson a határidő. Az augusztust is megéri kifizetni annak érdekében, hogy biztosan legyen a gyereknek hol laknia az egyetem kezdetekor. Ezután kell inkább a lakótársak szerzésére törekedni, így visszaszerezhetjük a kifizetett plusz egy hónap miatt keletkezett többletköltséget – magyarázta a szakember.

Mint mondta, a szeptemberi időszakban a piac felveri az árakat, mert a tulajdonosok biztosak benne, hogy ki tudják adni a lakásukat. Nem mindenki pályázik ugyanakkor diákalbérlőre, mert sokan a nyári időszakot nem szeretnék fizetni, és csak kilenc hónapra írnának alá, ami értelemszerűen bevételkiesést okoz.

– Minden fórumon kell keresni, sokan előszeretettel használják a közösségi médiát erre a célra. A tulajdonosok is nagyobb biztonságban vannak, ha valakinek az ismerőse veszi ki az ingatlant, és nem az utcáról ment be valaki hozzá. Így jobban járhat a bérlő is, mert alkualap lehet, hogy hosszú távon biztosított az albérleti díj fizetése, illetve a közös ismerős lévén van egy bizalmi viszony a felek között – osztotta meg Gadanecz Zoltán.

Aki a fővárosban folytatja tanulmányait, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Az Ingatlan.com adatai szerint Budapesten a lakásbérleti díjak 2014 óta 54 százalékkal nőttek. Mindez a portál számításai szerint azt jelenti, hogy a kiadó lakások négyzetméterre vetített átlagos bérleti díja 3200 forintra nőtt. Az átlagos albérletár a fővárosban 160 ezer forint volt május közepén, ez 7 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten.

Az általunk megkérdezett békési továbbtanulók másik népszerű célpontja Szeged, az Ingatlan.com elemzése szerint itt 6 százalékkal, 95 ezer forintra emelkedett a havi bérleti díj az elmúlt évhez képest. Népszerű volt még a hajdúsági megyeszékhely, a hírportálunknak válaszoló fiatalok közül többen Debrecent jelölték meg továbbtanulásuk céljaként, itt 100 ezer forintra nőtt az átlagos lakásbérleti díj.

A távolabbi városokban lakást kereső helyieknek a Békés megyei ingatlanirodák némelyike segítséget is nyújt. Dr. Jantyik Tiborné, az Openhouse ingatlanközvetítő irodavezetője elmondta, békéscsabai kirendeltségük a máshol albérletet kereső fiataloknak is segíthet a megfelelő lakás megtalálásában. Az itt felvett igényeket ugyanis továbbítják a kiválasztott város ingatlanirodájának, ők pedig már ennek megfelelő lakásokkal jelentkeznek a bérlőnél.