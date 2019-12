Akadnak helyek, ahol receptre írják fel a múzeumlátogatást

A gyulai kiállítóhelyek szerepe és lehetőségei az egészségturizmusban címmel tartott előadást Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karán a közelmúltban. Mint elmondta, a kultúrának kiemelten fontos szerepe van az egészség megőrzésében, ebben a tekintetben Gyula városa rendkívül jó adottságokkal rendelkezik.

Nemzetközi vetületben is meglehetősen kevés, a kultúra egészségmegőrző szerepét taglaló publikáció érhető el – ismertette előadásában Fekete-Dombi Ildikó. – Az egyik kanadai tanulmány példaként hozza azt a gyakorlatot, hogy az orvos receptre írhat fel múzeumlátogatást. Ez azonban nem egyedülálló, hiszen erre vonatkozóan európai példát is találunk, Dániában is meghonosodott már a szemlélet.

Mint a Gyulakult.hu tudósításából kiderül, az Almásy-kastély Látogatóközpont, a gyulai vár, az Erkel Ferenc Emlékház, a Ladics-ház és a Kohán Képtár működtetéséért felelős önkormányzati cég ügyvezető igazgatója kiemelte, Magyarországon is találunk hasonló példát, a szentendrei Skanzen munkatársai például demenciával küzdő idősek számára szerveztek programokat.

Hozzátette, Gyula e tekintetben is rendkívül jó helyzetben van. A város különleges adottságai a komplexitás mellett abban is megmutatkoznak, hogy az Almásy-kastély, a vár és a várfürdő mindössze 300-320 lépésre találhatóak egymástól. Szólt arról, hogy eleinte voltak olyan hangok, amelyek azt jósolták, a kastély megosztja majd az érdeklődőket, és emiatt csökkenhet a vár látogatóinak száma. Ez a félelem azonban az eltelt években egyáltalán nem igazolódott be. Sőt, a különféle kiállítóhelyek, valamint a fürdő – mint az egészségturizmus egyik célpontja –, kölcsönösen erősítik, fokozzák egymás vonzerejét. Míg négy esztendővel ezelőtt 60 ezer fő körül volt a vár éves látogatószáma, addig 2018-ban már a 100 ezret is meghaladta ez a szám.

– Az egészségmegőrzés egyik alapköve a mentális egészség, amiben kétségtelenül nagy szerepet játszik a kultúrafogyasztás. Ha ebből indulunk ki, akkor pedig még nagyobb jelentőséget tulajdoníthatunk a történelmi fürdőváros értékeinek – húzta alá az ügyvezető igazgató.

A szervezők Értékteremtő tudomány címmel hívták életre az előadás-sorozatot, melynek egyik résztvevőjeként Fekete-Dombi Ildikó is meghívást kapott. Mellette dr. Beke Szilvia főiskolai tanár a rekreáció és az egészségmegőrzés fontosságáról számolt be.

Elmondta, a rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a turisztika, a turizmus sokszínűségét és lehetőségeit be tudják mutatni a hallgatóknak, a partnereiknek, illetve a laikus érdeklődőknek is. A tematika adott volt, elsődlegesen és majdnem kizárólagosan az egészség, valamint a turizmus kapcsolata jelent meg az előadásokban.

Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketingigazgatója a fejlesztésekről és a jövőbeli elképzelésekről, Ruszkabányai Gitta, a Wellness- és Szállodaipari Felnőttképző Intézet képzésvezetője pedig a szaunarituálékról, továbbá a rituálék egészségturizmusban játszott szerepéről tartott előadást.