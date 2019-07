Ágyhoz kötve: gyűjtés indult a beteg hazatéréséért

Gyűjtést szervez az újkígyósi önkormányzat egy Angliában élő elszármazott és családja megsegítésére. A 44 esztendős ifj. Bene János tavaly súlyos agyvérzést kapott a szigetországban, ezért jelenleg egy rehabilitációs központban gondozzák. Orvosai tanácsára a családja azonban most már szeretné hazaszállítani, ráadásul a kevés jövedelemből élő rokonságra az itthoni kezelések további terhe is hárul.

Ifj. Bene János jelenleg sem beszélni, sem mozogni nem tud, lényegében ágyhoz kötve éli életét. Egyetlen módon tudja kifejezni magát: ha feltesznek neki egy eldöntendő kérdést, keze szorításával jelzi, igennel vagy nemmel válaszol a kérdezőnek. Édesapja szerint a hirtelen, fiatalon megrokkant férfi tisztában van azzal, hogy mi történt vele, és szeretne hazajönni Magyarországra, a családja közelében lenni.

– János mindig is életerős férfi volt. Sokat mozgott, gyakran járt konditerembe. Az agyvérzéskor is edzőteremből jött ki: az épület előtt lett rosszul tavaly november végén Redditchben. A helyi kórházban még válaszolt egy-két kérdésre, majd átkerült Coventrybe, ahol még aznap éjszaka elvégeztek rajta egy agyműtétet, gégemetszést kapott, és azóta is gyomorszondán keresztül etetik – mondta Bene János, vagy ahogy a család hívja, Picur édesapja, aki szintén János.

Az esetet követően az idősebb Bene János és felesége Angliába utazott, de akkor még nem találták ébren a férfit, ő ugyanis 2,5 hónapig kómában volt. Az ébredését követően szálltak ismét repülőre a rokonok, viszont a beteg állapota miatt ekkor is csak nehezen sikerült vele kapcsolatot teremteni.

– Akárhányszor meglátogattuk, szinte mindig aludt. Csak néhány alkalommal találtuk ébren, és akkor végre sikerült vele kommunikálnunk. Nem szavakkal, hanem apró mozdulatokkal. Sajnos, beszélni nem tud, ahogy enni sem. Most rehabilitációs otthonban van, ahonnan előbb-utóbb el kell jönnie. Ezt az orvosai is sürgetik, de ő és mi is szeretnénk, ha itthon lenne. A család egyik barátja, Kiss Tamás mentőápoló felajánlotta a segítségét. Sikerült szereznie egy mentőautót, amit viszont még fel kell készíteni az útra, ahogy elő kell teremtenünk a pénzt a szállításhoz szükséges személyzet tiszteletdíjára, az autópálya-matricákra és az üzemanyagköltségre. A segítők egy éjszakát megszállnak a visszaút előtt, így annak költségével is számolnunk kell – árulta el az édesapa.

Ifj. Bene János azt követően indulhat útnak, hogy megkapja Angliában a zárójelentést. Itthon Budakeszin, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben fogadják majd. A férfi rendelkezik magyarországi társadalombiztosítással, vagyis a kórház egyes szolgáltatásait térítésmentesen veheti igénybe, viszont édesapja ismeretei szerint a kezdeti kezeléseket követően további költségek merülhetnek fel, és a rendszeres utazás is komoly megterhelést jelent majd számukra a jövőben.

– Budakeszin elméletileg 10-15 százalékos javulást tudnak elérni az állapotában. Nekünk pedig azt javasolják, hetente egy alkalommal látogassuk majd meg az intézetben. Mindannyiunk számára felfoghatatlan, ami vele történt. Nagyon szeretnénk segíteni neki, de a lehetőségeink sajnos korlátozottak. Az intézet nagyon messze van tőlünk, a rehabilitációval járó költségek nagy terhet jelentenek számunkra – árulta el Bene János.