A történelmi romantikáról tart előadást Szilágyi Sándor Gyulán

Egy kis romantika – Szerelem a történelemben címmel tart Valentin-naphoz kapcsolódó előadást pénteken és szombaton 15 órakor Szi­lágyi Sándor történész a gyulai Almásy-kastélyban.

Anélkül, hogy minden korabeli sztorit felfedett volna, a tárlatvezető előzetesen néhány érdekességet megosztott velünk értekezéséből. Mesélt például arról, hogy Sissi, vagyis Erzsébet királyné mennyire rajongva szerette kezdetben Ferenc Józsefet. A kapcsolatuk mégis megromlott, egyebek mellett az udvari intrikának és a császár, Sissit enyhén szólva sem kedvelő édesanyjának köszönhetően. Zsófia nem jött ki Erzsébettel, és fiát is próbálta befolyásolni.

Hozzájárulhatott a viszony megromlásához az is, hogy a kor szokásai nem tették lehetővé a szexuális felvilágosítást, Sissi éppen ezért tartott is a hitvesi teendőktől. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Ferenc Józsefen, mint uralkodón, óriási volt a nyomás. Az osztrák császár, magyar király mindezek ellenére a halálos ágyán arról beszélt, hogy mennyire szerette Sissit. Ellentét ide vagy oda, Erzsébet sokat „tanult” az anyósától, menyét, Stefániát nemes egyszerűséggel belga tehénnek titulálta.

Szó lesz Kossuth Lajosról és szerelmi életéről, valamint a korszak celebjének számító Petőfi Sándorról és Szendrey Júliáról is. Utóbbi egy mai szóval élve igazi vagánynak számított, flörtölt például Jókai Mórral is, és iróniának sem volt híján. Éppen Jókaiéknak mesélte 1848. március 15-én, hogy férje csak egy nőt szeret nála jobban, Polit Icát. A kicsit talán erőltetett szóvicc is jól mutatja, hogy nem ment a szomszédba egy kis cinizmussal fűszerezett humorért.

Szerelmi előzménye van egyébként annak is, hogy az Erkelek Gyulára kerültek. Wenckheim Ferenc, Gyula földesura gróf Pálfi Borbálának udvarolt, és felkérte az egyébként Pozsonyban élő Erkeleket, hogy adjanak szerenádot választottjának. Ezután el is hívta az Erkeleket a településre.

Az előadáson szó esik majd a társadalmi konvenciókat felrúgó Wenckheim József Antalról, akiről Jókai az „Egy magyar nábob” főhősét is mintázta, és különleges, katonai szerepeket vállaló nőkről is. A meglepetésnek azonban még nincs vége, a kastélyban a romantikához kapcsolódó szimbólumokat is elrejtenek, és aki mindet megtalálja, ajándékot kap majd.

Ezenfelül számos romantikus program lesz a kastélyban és a várban.