A százéves Magdi nénit köszöntötték Gyulán

Századik születésnapja alkalmából köszöntötte Várady Istvánnét dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere, Timár Andrea, a város aljegyzője és Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének igazgatója, önkormányzati képviselő szerdán délelőtt, a gyulai Napsugár Idősek Otthonában megtartott ünnepség keretében.

Az idősek otthona munkatársai az intézmény udvarán rendezték be az ünnepség helyszínét, ám oda külsősök, a városvezetők a járványhelyzet miatti szabályozások miatt, a lakók védelme érdekében nem léphettek be. Így néhány méternyi távolságból fejezték ki jókívánságaikat. A virágot, a tortát és Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját a szociális szakemberek vitték be a Várady Istvánné Magdika néninek.

Szabó Erzsébet szociális munkatárs köszöntőjében különleges, felemelő, szívet melengető, reményt adó események nevezte Magdi néni századik születésnapját.

– Keveseknek adatik meg, hogy ezt a kort megéljék, mi pedig különösen örülünk, hogy gondozóházunk legrégebbi lakójaként is köszönthetjük – fogalmazott.

Magdi néni Újkígyóson született, 1920. október 7-én. Édesapja cipész, csizmadia mester volt, édesanyja háztartásbeli. Elmondása szerint csodálatos életük volt. Öten voltak testvérek. A legfiatalabb fivér után – édesapja fogságból szabadulása után 16 évre – született. Mivel Ő volt a legkisebb: dédelgették, szeretgették. – Magdi néni átélte a nagy gazdasági világválságot, a második világháborút, 1956-ot, a csernobili atomkatasztrófát – ismertette a szociális munkatárs. – Olyan ismeretet, tudást, tapasztalatot sajátított el, amely felbecsülhetetlen értékkel bír. Magdi néni a velünk élő történelem, életbölcsességeiből sokat tanulhatunk. Gyakran mesél például arról, hogy bár akkoriban bűnnek számított, ők a férjével mégis a templomi esküvő mellett döntöttek. Amikor a leendő férjének odaszegezték, hogy „Pista, az állásoddal játszol”, ő csak annyit mondott: állást lehet találni, feleséget nem, és az ő kívánsága, hogy templomban keljenek egybe. Magdi néni négy évet dolgozott női szabóként, és a Honvédelmi Minisztérium polgári alkalmazottja is volt. Az ünnepeltet istenbe vetett hite, katolikus vallása vezérelte élete során. Hiszi, hogy a hosszú élet titka a szeretet.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, sajnálja a körülményeket, de – mint hangsúlyozta – a szerdai mégis emlékezetes nappá vált valamennyiük számára.

– Százéves polgárral találkozni önmagában is élmény. Megtiszteltetés, hogy felköszönthetjük – fogalmazott a polgármester. – Száz év, hosszú, becsülettel, tisztességgel megélt élet áll Ön mögött, miközben olyan eseményeknek volt részese, amelyek nagy részét mi csak a történelemkönyvekből ismerhetjük.

Kiemelte, akik a rendkívül nehéz években helytálltak, feltétlen tiszteletet érdemelnek a mai kor embereitől. Dr. Görgényi Ernő elmondta, biztos abban, hogy rengeteg gyulai polgár jó kívánságokat küld Magdi néninek, amikor megtudják, hogy szerdán ünnepelte századik születésnapját.