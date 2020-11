A méhészek orosházi székháza példás szorgalommal újul meg

A civil szervezet, az Orosháza Város és Körzete Méhészegyesület a méz mellett tagjaira is büszke. Ella nénire is. Életműdíjjal jutalmazta érdemei elismeréseként „bogaras tevékenységéért” és azért, mert az egyesület egyik legnagyobb mecénása. Ha ad, azt önzetlenül teszi.

Ella néni a parádésan berendezett, egy családi eseményre feldíszített nagytermüket mutatta meg, amikor ott jártunk. Az ódon épület külsőségeiben még arról árulkodik, hogy van mit tenni az ingatlan állagmegőrzéséért. De belül nagyon szépen alakul: a helyiségeket méhecskés szorgalommal javítják, újítják az egyesület tagjai. Ők, páran, akik azért vették meg az épületet, hogy megszépítve második otthonuk lehessen.

Ella néni pedig alapítványával mindenben támogatja az elképzelést. Sőt! Lehet, hogy a mostani helyzet nem az összejövetelek, a zenés, szórakoztató programok ideje, de az orosházi méhészegyesület tagjai bizakodók. Egyszer véget ér a járvány, s akkor kell az a hely, ahol leülhetnek, vagy éppen táncolhatnak. No, ezt a székházat éppen ilyen alkalmakra (is) csinosítgatják. A konyha, az étkező, két összenyitható terem kész.

– Megvásároltam a konyhai berendezéseket, sok dolgot megcsináltattam, mások a két kezük munkájával segítettek. Én szeretnék hagyni valamit magam után – mutatott körbe az éppen rózsaszín dekorációt kapott termen. Úgy fogalmazott, szeretnének minden évben más színvilágot becsempészni a székházukba, ahol összetartó kis közösségük (ötvennél is többen) apránként felújítja a helyi védett épületet, pályázik a homlokzat megmentéséért, az udvar nagykapuját is megcsinálja.

A méhek nagykövete Rúzsa Magdi

A Takarékbank az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME) és az Agrármarketing Centrummal (AMC) stratégia megállapodást kötött még a nyáron. Közösen lépnek fel a növények beporzásában kulcsszerepet játszó méhek megmentéséért, a méhészeti ágazat támogatásáért. A Tehetsz méh többet kampány nagykövete lett Rúzsa Magdi énekes.

Nagy örömmel mondott igent, hiszen nemcsak a magyar méz népszerűsítése és fogyasztására való felhívás a cél, hanem a méhecskék megmentése és megóvása is. Ha a méhek elpusztulnak, mi is éhen halunk. Ezt tudtátok? Egyetek sok magyar mézet! Nemcsak egészségesek lesztek és szépek, de még a méztermelőket is segítitek – nyilatkozta.