A kitágult horizontot jelenítette meg

Megnyílt Szilágyi Rudolf Horizont című kiállítása szombaton este Gyulán, az Almásy-kastély Török-tornyában. Az egri képzőművész installációja erre az egyszeri, nyári időszakra, kifejezetten a toronyba készült. Az alkotást még izgalmasabbá teszi maga a helyszín: a ritkán látogatható, apró kiállítótér harmadszor ad helyet kortárs képzőművész munkáinak.

Szilágyi Rudolf a következőképpen írt a kiállításról: a mű egy központi fa motívumból áll, melyet nagyméretű grafikák vesznek körül négy oldalról.

Az alapkoncepció egy megtört, mégis bizakodó szituációt ábrázol. Személyes és általános, mindenkire érthető olvasata is van. A harc, ami nehézségei ellenére is az egyetlen út a cél eléréséhez, egy lelkileg kiegyensúlyozott boldog állapothoz. Az embereknek nagyon sok lelki nehézséggel kell megküzdeniük, de feladniuk sosem szabad, hiszen az nem megoldás. A küzdelem: saját és mások lelki békéjének megteremtése, segítségnyújtással. Egyénileg és társadalmilag életképesnek lenni. A remény a Horizont mögül felsejlő fény megérintése. A Horizont, több szempontból is értelmezhető, határvonal két állapot között. Egy oltár, ahol a csapdába zárt lelkekért szól a jókívánság.

A kiállítást Baji Miklós Zoltán nyitotta meg. A békéscsabai művész megerősítette, hogy Szilágyi Rudolf egy kifejezetten helyspecifikus installációt készített.

A szabályos négyzetalapú térben állította fel a világfa szimbólumot, amely Horizont címmel jelent meg.

– Az alkotás azonban túlmutat a síkon, és rendkívül szép látványt nyújt – ecsetelte BMZ. Hozzátette, Szilágyi Rudolf alkotása nem a horizont, a látóhatár szó szerinti értelmezése, hanem sokkal több annál. Egy kitágított univerzum jelenik meg. Kicsit olyan érzése lehet, annak, aki belép a kiállítótérbe, mintha egy fekete lyukba kerülne. Itt, a jelenlegi világunkban is vagyunk, de feltárul egy távolabbi világ is. Mindez nem elsősorban fizikai alapon történik, hanem a belső, lelki vívódás eszközein keresztül. Láthatók a tárlaton kalligráfiák, illetve felnagyított írásrészleteket, amelyek szimbolizálják, hogy az alkotó kiírja magából, ami rossz. Ezt utóbbit mutatják meg az árnyalakok, az emberi foltok.

– A világok közötti átjáró maga a középen álló fa, amelynek törzse középtájon törött, majd egy szakaszon légüres tér található madárfészkekkel, amit pirosra festett madárcsontokból applikált a művész. A lentet és fentet fénysáv köti össze, és megjelenik a felső világ anyagtalan része. Az egyedi, különleges kiállításra már az első napon nagyon sokan voltak kíváncsiak, rengetegen csodálták meg az installációt.

A kiállítás megnyitóján közreműködött Baji-Timkó Sára Róza és a The Devil’s Trade.

