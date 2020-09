A két kistérség a megelőzésről egyeztetett

Mezőkovácsházán összevont kistérségi operatív egyeztetést tartottak pénteken délelőtt a városháza nagytermében.

Az orosházi kistérség, valamint a dél-békési társuláshoz tartozó polgármesterek mellett szakemberek is megjelentek. Mint hangsúlyozták, fontos a fegyelmezettség mindenki részéről. Fontos a maszk használata, a rendszeres kézfertőlenítés, s arra is figyelmeztettek: a tünetmentesek közöttünk járnak, az idősekre különösen figyelni kell.

A Dél-Békési Mentőcsoport elnöke, Oravecz Nóra az első tavaszi vírushelyzet idején végzett védelmi munkájukat összegezve sorolta: 145 ezer liter fertőtlenítőszert juttattak ki, több mint 18 ezer magánszenélynek, 192 intézménynek, 412 vállalkozásnak, 14 településen 326 alkalommal végeztek önkénteseik munkát. Simonka György, a térség országgyűlési képviselője az előzményekre emlékeztetve elmondta:

– Amikor Arad gócpont lett, ennek a térségnek lett feladata, tehát a mi feladatunk, hogy ezen a határvonalon megállítsuk a járvány továbbterjedését. Még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt intézkedtünk. Mindenhova eljuttattuk a védekezéshez szükséges eszközöket (maszkok, fertőtlenítőszerek). Nem csak határon innen, de a határon túli településekre, intézményekhez is vitték ezeket önkénteseink, hiszen Romániában nagyobb volt a baj, nagyobb volt a kockázat. Ehhez a munkához se állami, se uniós támogatást nem használtunk fel.

Reagált a tótkomlósi fertőzésekre is, vasárnap érkezett a mentőcsoporthoz a felkérés, végezzenek fertőtlenítéseket, hétfőn hajnalban már ott voltak önkénteseik. A jövőre vonatkozóan javasolta: hozzanak létre a kistérségi települések online operatív egyeztetési fórumot, ahol éppen úgy kibeszélhetik tapasztalataikat, megoszthatják meglátásaikat, segíthetik egymást, ahogy most ez a fórum is ezt és a megelőzést szolgálja – tette hozzá a képviselő, majd bejelentette, a Dél-Békés Mentőcsoport a második hullámra is felkészült: 40 ezer liter fertőtlenítőszer áll rendelkezésre. A Békés Megyei Közgyűlésen született határozat után a DBMCS önkéntesei és a képviselő – mint az önkéntesek civil irányítója –, felfüggesztik munkájukat.

– A fertőtlenítőszer azoknak a rendelkezésére áll, akik erre igényt tartanak, de mi mostantól nem tudunk olyan formában jelen lenni, mint azt korábban tettük – zárta mondandóját a képviselő.

Zsura Zoltán, Tótkomlós polgármestere elmondta, a városban csütörtökön a második PCR-teszteket is levették. Várnak az eredményekre és bizakodnak.

– A kisvárosban nyugodtak az emberek, folyamatos a tájékoztatásuk. Járjuk a várost, akinek segítségre van szüksége, annak megoldjuk – tájékoztatta a megjelenteket a városvezető.