A jó tündér plüss játékai padokon várják kis gazdáikat Orosházán

Sokan meglepődtek Orosháza főutcáján, az Árpád-kertben, szombaton délelőtt, amikor egy padon plüss játékokat pillantottak meg. Kiderítettük, ki a jó tündér.

Rád vártam, hogy elvigyél! – olvastuk két bájos plüssfigura mellé támasztott kis táblára írva. Összenéztünk többen, vajon mi célt szolgál a belváros egyik padján ez a kis akció. Az Árpád-kertben szombaton egyébként is nagy a forgalom, a nagybevásárlásaikat intéző családok is arra sétálnak, no meg az adventi készülődés is sokakat vonz a térre.

Miközben a plüssök mellett nézelődtünk, valaki útba igazított bennünket: ott egy kártyanaptár, keressük meg a gazdáját, hátha ő a titokzatos adományozó.

A vásárcsarnok szomszédságában dolgozik Kovács Julianna, aki elárulta, valóban, ő az, aki reggel kihelyezte a plüssöket. Nem gyűjt senki javára, nem vár a játékokért ellenszolgáltatást, egyszerűen örömöt akar szerezni azoknak, akik rápillantanak a padokra, s magukhoz is veszik a plüssöket és hazaviszik. Ez a célja.

– Én ilyen vagyok. Nézze, ennyi játéknak lesz helye karácsonyig. A városban folyamatosan kiteszek belőlük hol ide, hol oda. Meglepetés ez részemről. Legyenek bátrak, örüljenek az emberek és vigyék haza a bájos kis figurákat – mutatta teli zsákját az asszony, aki virágkötőként ottjártunkkor adventi koszorúkat készített.

– Ezeket is kirakom majd. Hasonló kezdeményezéssel más, nagyvárosokban találkoztam már. Úgy gondoltam, a magam módján én is „akciózok”. Remélem, mosolyt csalok az emberek arcára, öröm költözik a szívükbe, ha megtalálják a meglepetéseimet – mondta búcsúzóul.