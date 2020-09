A hosszú házassághoz nem kell titkos recept

Frigyre lépéskor mindenki hosszú, tartós, boldog házasságot tervez. Az idők próbáját kiálló kapcsolatok azonban napjainkban egyre ritkábbak. Azt mondják, a működő párkapcsolat olyan, mint a finom étel: nem kell hozzá titkos recept, csak jó alapanyag és belefektetett munka. Ennek igazságtartalmáról szakértőt és laikust egyaránt megkérdeztünk.

Galambosné Varju Blanka kiemelte, a házassági eskü az egyik legnagyobb, általában fiatalon, tapasztalatok hiányában vállalt fogadalom, amit az élet ezerszer is próbára tesz. A békéscsabai családterapeuta és mentálhigiénés szakember úgy látja, vannak sarkalatos pontok, melyek mentén egy jól működő párkapcsolat kibontakozhat.

Fontos összetartó erő a közös értékrend, ami szorosan kapcsolódik a családból hozott mintákhoz. Mint mondta, a nő és a férfi hasonló neveltetése megkönnyítheti a közös életet. Kiemelte, lényeges a közös határok megtalálása, ami az élet minden területére vonatkozik. Amikor a családba gyermek születik, több kihívással is szembesül a pár, a nevelés során nélkülözhetetlen az összhang, a gyermek számára kijelölt viselkedésbeli határokra vonatkozó konszenzus.

– Alapvető, hogy a pár ki tudjon alakítani egy harmonikus, közösen vállalt felelősségre, együtt meghozott döntésekre és egyéni szabadságra épülő gazdálkodást – sorolta tovább Galambosné Varju Blanka. Elmondta, még mindig tabutémának számít a párkapcsolatban, de a kiegyensúlyozott szexuális élet sem hanyagolható el: ezzel a vággyal születünk és halunk meg. Hozzáfűzte, ezen a téren sem beszélhetünk ideálisról, az a jó, ha az együttlét mindkét fél számára teljesen elfogadható.

– Fontos, hogy legyen néhány olyan szabadidős tevékenység, ami mindkét fél számára élvezetet, kikapcsolódást jelent. A közös érdeklődés­, közös élmények erősítik az összetartozást – fogalmazott. A családterapeuta kiemelte, amikor a kapcsolat sérül, valamely ponton hiányérzet keletkezik, kívülről szükségszerűen betöltheti az űrt egy harmadik. Galambosné Varju Blanka aláhúzta, párkapcsolati problémákkal a szüleinkhez nem, inkább szakértőhöz vagy szívbéli jó baráthoz érdemes fordulni.

Az ötvenedik házassági évfordulóját ünneplő Pocsaji Jánosné hírportálunknak elárulta, szerinte a hosszú házasság elsődleges titka a folyamatos párbeszéd. Ezt a szakember is megerősítette, Galambosné Varju Blanka aláhúzta: amit gondolunk, azt bizony kulturáltan, azonnal ki is kell mondanunk. Kiemelte, ha magunkról és saját érzéseinkről beszélünk vagdalkozás nélkül, kisebb az esély arra, hogy a viták elmérgesednek. Mint mondta, hibázni természetes és emberi dolog, de jó, ha gyengeségeinket be is tudjuk ismerni.