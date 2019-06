A gyulai szakács a környék legjobb éttermévé tette a bournemouth-i Truly's-t

Hatalmas elismerést tudhat magáénak Gyula szülötte, Márki-Fejes Ádám. A jelenleg Bournemouth-ban élő szakács, cukrász által vezetett Truly’s a világ legnagyobb utazási oldalán, a TripAdvisoron a legmagasabb pontszámot elérve vált az angliai város és környéke legjobb éttermévé. A vendégek által adott visszajelzés nagy löketet adott Ádámnak, aki – mint mondta – sosem hitte, hogy egyszer főszakács válik belőle, hét évvel ezelőtt szakma nélkül érkezett a szigetországba, s kezdetekben takarításból kereste a kenyerét.

Vadgomba, zsálya, zellergumó és földimogyoró – e négy alapanyag minden, Ádám által összeállított étlapon szerephez jut valamilyen formában. A jellegzetes ízkombináció, mondhatni, a főszakács „kézjegye”, mely a havonta cserélődő menün ugyanúgy helyet kap, mint ahogy egy magyar vonásokat tartalmazó fogás is. Hiába végzett ugyanis Ádám klasszikus francia képzést egy olyan iskolában, amely a világ húsz legjobb főzőiskolája közé tartozik, a magyarsága erősen hat a munkájára.

– Úgy tartom, hogy az ember élete az emlékeiből épül fel. A legszebb gyermekkori élményeim engem Magyarországhoz, Gyulához kötnek; ezek alakítják, befolyásolják a stílusomat, és pozitív töltetet adnak hozzá. Édesanyám, Balogh Erzsébet arra tanított, hogy az emberek megérzik, ha egy ételt szeretettel készítesz. Ez tényleg így van. Szerintem ez az, amit megéreznek a vendégek az ételeimben – véli Ádám, aki az otthonról hozott tanácsot megfogadva mindössze hét hónap alatt futtatta fel a Truly’s-t.

– Tavaly decemberben nyílt az étterem, de már november óta itt dolgozom, mert én építettem ki a konyhát, a konyhai struktúrát. Egyelőre ketten készítjük a fogásokat, de a tulajdonos a sikereket látva azt tervezi, hogy újabb helyeket nyit, és akkor executive chef leszek, aki az egész láncot felügyeli.

Ádám mindig is szeretett a konyhában sürögni, már gyermekként az anyukájával sütött-főzött, a nyári időszakban pedig a nagymamája és nagynénje munkáját is megkönnyítette kis kuktaként. Mint mondta, abban az időszakban „égett belé” az összes illat és íz, de egészen a húszas évei közepéig nem tudta, hogy a főzés milyen nagy szerepet fog játszani az életében. A felismerés végül hét évvel ezelőtt érte, azután, hogy Angliába költözött barátnőjével, a szintén gyulai Marsi Mártával.

– 2013-ban érkeztem Bourne­mouth-ba a párommal. A költözés nem indult álomszerűen: bár a barátnőm kapott részmunkaidős állást, én egy hónapig nem találtam munkát, így teljesen elfogyott a pénzünk. Végül sikerült nekem is elhelyezkednem egy szállodában, ahol a folyosóról kellett összeszednem a szennyes ruhákat, de előfordult, hogy takarítottam is. Egy nap a konyhán keresztül toltam a kocsimat, ahol éppen ebédszerviz volt, és azt látva belém nyilallt egy érzés, tudtam, hogy megtaláltam, mi az, amit szeretnék csinálni az életemben. Fél évet vártam arra, hogy a konyhára kerüljek, végül felvettek mosogatónak. Majdnem egy évig csináltam, de közben nagyon sokszor besegítettem a konyhai munkába. Végül helyet kaptam a csapatban, előléptettek commis chefnek, vagyis szakácstanoncnak. Ekkor kezdhettem el képezni magam, beiratkoztam a helyi főiskolára, a Bournemouth and Poole College-ba – mondta el Ádám.

Mivel már volt némi tapasztalata, középhaladó szintű képzésre iratkozott be, melyet munka mellett végzett el. A szabadnapjait a tanulásra fordította, s ha nem az iskolában tartózkodott, videókat nézett, cikkeket olvasott a témában. Ezzel egy időben munkahelyet váltott, egy pubban lett chef de partie, vagyis részegységvezető. Itt Michelin-csillagos éttermi tapasztalattal rendelkező főszakács mellett fejleszthette magát.

Innen egy füzesgyarmati barátja, Németh László hívta el, megkérte, legyen a másodszakácsa az egyik hotelben. Később egy békéscsabai szakács, Tari Norbert is csatlakozott a csapathoz. Két évig dolgoztak együtt a konyhán, közben Ádám újabb szakácsképzéseket végzett el és mestercukrász lett. A hotelt végül eladták a tulajdonosok.

– Akkor jöttünk el onnan, amikor kiderült számunkra, hogy az új tulajdonos nem követi az általunk kijelölt irányvonalat. Nem tudtuk végignézni, ahogy lerombolja a helyet. Ekkor ismét egy stresszes időszak következett számomra és a párkapcsolatom számára is, de mint annyi mindent az együtt töltött tizenegy év alatt, ezt is megoldottuk, és idén júniusban fogunk összeházasodni – árulta el Ádám, aki ezt követően került a Truly’s-ba, ahol ismét megtalálta a számításait.

A hosszú távú tervei kapcsán annyit még elmondott, bár egyelőre jól érzi magát az étteremben, később szeretne párjával egy saját helyet nyitni Angliában, ahol már csak irányítóként lenne jelen, hogy több ideje jusson a családjára.