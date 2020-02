A Milánó mellett élő Éva nem retteg a koronavírustól

A gerendási származású Gyeraj Éva 26 éve ment feleségül Orlandi Lorenzóhoz. Azóta férjével Olaszországban, Piacenzában él Orlandi Éva néven. Negyvenkét kilométerre Codogno városkától, ahol az első olasz koronavírusos beteget találták. Éva elmondta, egyre súlyosabb a környéken a helyzet, rohamosan nő a fertőzöttek száma, sorra zárnak be az intézmények, és a vírus terjed egyre délebbre Olaszországban.

Évát éppen egy piacenzai, szupermarketi bevásárlás közben értük utol telefonon tegnap. Elmondta, a 60 kilométerre lévő milánói üzletekkel szemben minden termék kapható városukban. Az viszont kérdés, hogy meddig.

– Codognóban találták az első koronavírusos olaszt, a 38 éves férfi Kínából hazatért barátjával vacsorázott – mesélte Éva. – Később kiderült, hogy a vendéglátó az 1-es számú fertőzött, de a Kínából hazatért barátja nullás, vagyis a betegséget nem tőle kapta.

A gerendási származású nő kitért arra, valóban robbanásszerűen emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma. Elsősorban térségükben, de már Észak-Olaszországtól délebbre, Firenzében, sőt Szicíliában, Palermóban is.

– A legfrissebb híradások alapján kedden 232 olasz fertőzöttről tudtak a hatóságok, és heten vesztették életüket a koronavírus miatt – hangsúlyozta Éva. – Piacenzában az iskolákat bezárták, egyelőre március 1-jéig. A kórháznál is intézkedéseket tettek, vagyis a sürgősségi osztályra egy sátras átvizsgáláson keresztül vezet az út. Ez egy szűrősátor, ahol mindenkit kikérdeznek, megvizsgálnak, és csak a teljes biztonságról meggyőződve engedik be őket a kórházba. Ha valakivel szemben már csak a gyanú is felmerül, illetve vizsgálati eredményei további értékelést igényelnek, nem teheti be a lábát az egészségügyi intézménybe.

Orlandi Éva kiemelte, Piacenzában még roskadoznak a polcok az áruktól, de a közeli Milánóban már „kifosztották” az összes üzletet az alapvető élelmiszerek beszerzése, felhalmozása miatt a vevők. Nagyon sok üzlet a tartományban csak néhány órára nyit ki, és akkor is sorban állnak az emberek. Az utolsó farsangi napok felvonulásait elhalasztották vagy csak rövid időtartamúra fogták.

– Esküvőt, temetést is csak a legszűkebb családtagok, hozzátartozók részvételével lehet tartani – magyarázta Éva. – A munkahelyeken is egyre nagyobb a gond. Sokan olyan helyekről jártak be üzemekbe, ahonnan már nem lehet bejutni, mert lezárták az utakat. Toscanában van egy hatalmas gyár, ahol 2500 kínai dolgozik. Megadták számukra a lehetőséget, hogy otthon maradhassanak. Bár a közvetlen repülőjáratokat leállították Kínából Olaszországba, de átszállással még jöhettek eddig utasok, akiket senki nem vizsgált meg. Ami tény, nálunk és a környező városokban a kínai ruhaboltok, fodrászatok, bárok vagy bezártak, vagy kint a tábla, hogy szabadság, felújítás miatt zárva.