A békéscsabai férfi tagadja, hogy kilőtte a szomszéd kutya szemét

A vádlott továbbra is tagadta, hogy ő követte volna el a bűncselekményt, azt mondta, egy ismerőse volt. Az ügyben csütörtökön nem született ítélet a Békéscsabai Járásbíróságon.

A vádirati tényállás szerint tavaly április 30-án egyedül volt otthon a vádlott, és magához vett egy légpuskát, amit ismeretlen körülmények között szerzett meg. Ezzel aztán egy lövést adott le a szomszéd telken, a kerítés közelében álló kistestű kutyára, és a lövés Wendy jobb szemét találta el. Az eb szeme vérezni kezdett, ezért gazdái állatorvoshoz vitték, aki eltávolította az állat jobb szemét. A férfival szemben állatkínzás miatt emelt vádat a járási ügyészség.

A vádlott a csütörtöki tárgyalást megelőző előkészítő ülésen azt mondta, a szomszédban korábban is voltak kutyák, ám az elmúlt években látványosan és hallhatóan megszaporodott a számuk, az állatok reggeltől estig ugattak. Wendy volt a leghangosabb, nem lehetett tőle megmaradni.

Kiemelte: nem akarták bántani az állatot, sajnálkozott az eset miatt.

Wendy gazdája azt mondta, egy állatvédő egyesületnek segítenek önkéntes nevelőként, így a háznál átlagosan hat-hét kutya is van egyszerre: ezek közül három a sajátjuk, a többi pedig befogadott. Hangsúlyozta, bár vannak olyan ebek, amelyek fiatalok és ezért nem lehet rájuk szóval hatni, azért nem ugatnak éjjel-nappal. Az állatok – amelyek benti ebek, és csak addig vannak az udvaron, amíg ők is – a postást ugatják, azokat, akiket nem ismernek, illetve azokat, akik hergelik őket.

A tavaly tavaszi esetről azt mondta: a műhelyben volt, és édesanyja szólt neki, hogy Wendy szemével történt valami. Azt hitték, felakadt valamire a kutya. Visszanézték a kamerafelvételeket, és azon látszott, hogy az eb ugat a szomszéd telke felé, majd észrevehető volt a képeken egy légpuska csöve is. Wendyt állatorvoshoz vitték, aki a lövedékkel együtt kénytelen volt eltávolítani a kutya jobb szemét is. Az eb azóta szinte minden embertől fél.

Ebben azt írta a férfi, hogy a szomszédban a kutyák folyamatosan ugatnak, a szomszéd kisebbfajta menhelyet tart fenn, hogy nem lehet az ebektől megmaradni. Aztán olyan üzeneteket is küldött, hogy eldurrant az agya, hogy túllőtt a célon, és hogy az ember követ el hibákat, de mindenért vállalja a felelősséget.

A vádlott az üzenetekről azt mondta: ő írta azokat, de egyszer sem írta azt, hogy ő követte volna el a bűncselekményt, ő lőtte volna ki légpuskával Wendy szemét. Hangsúlyozta: nem ő a tettes, ennek ellenére vállalja a felelősséget. Sajnálkozott, szerinte a konfliktust máshogy kellett volna rendezni.

Pár hét múlva hoznak ítéletet

A csütörtöki tárgyaláson elhangzottak a perbeszédek. A vádhatóság szerint kétséget kizáróan megállapítható a vádlott bűnössége, akkor is, ha tagadta az állatkínzást. A kamerafelvételeken rajta kívül nem látható más ember, tehát egyedül volt otthon. A telefonon küldött üzenetek is mind igazolják, hogy ő követte el a bűncselekményt, még ha ezt szó szerint nem is írta le. A védelem szerint ugyanakkor nem lehet kétséget kizáróan eldönteni, hogy ki lőtte meg a kutyát, és az üzeneteket sem lehet a vádlott beismeréseként értékelni. A szomszédok pedig tudták, hogy zavarja a vádlottat a kutyák ugatása, mégsem tettek semmit. A Békéscsabai Járásbíróság várhatóan november közepén hoz ítéletet az ügyben.