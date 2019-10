Rossz döntést hozott, ivott és vezetett

Néhány pohár pálinka és két sör elfogyasztása után ült a volán mögé, majd ütközött érintőlegesen egy másik autóval az a férfi, akinek ügyében csütörtökön délután hozott ítéletet a Békéscsabai Járásbíróság.

A röviden összefoglalt vádirat szerint a nyugdíjas férfi tavaly december 27-én délután az ismerőseivel sört és pálinkát fogyasztott Békéscsabán. Ezután – súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt – a volán mögé ült, és a Sikonyi úton a dr. Petényi László utca irányába közlekedett, ahol nekiütközött egy személygépkocsi baloldalának. A vádlott ezt követően tovább haladt, és hazament.

A bíróság előzetesen büntető végzést hozott az ügyben, amiben egyebek mellett két évre eltiltott a B és C kategóriás jármű, azaz személy- és teherautó vezetésétől a férfit. Ő azonban szerette volna, ha a bíróság meghallgatja, hiszen 50 éven át dolgozott hivatásos sofőrként, nyugdíj mellett is ezt tette, és fél évszázad alatt még egy szabálysértése sem volt, pedig Londontól Libanonig bejárta a világot, és kevésbé magas nyugdíja mellett szerette volna még folytatni hivatását. Nem így befejezni az ötven évet.

– Nagyon röstellem, ami történt – hangsúlyozta a dr. Varga Magdolna bíró előtt tett vallomásában. Mint elmondta, azon a decemberi napon két barátjával közösen az egyikük édesapjára emlékeztek. Halászlé készült, és koccintottak is néhány pohárral. Az ételt azonban nem fogadta be a gyomra, a mosdóban közel egy órát hányt, és mire visszatért barátai már elbóbiskoltak. Éppen ezért, saját bevallása szerint is rossz döntést hozva hazaindult, és ekkor érintette a másik autót. A bíróságon is megbánást tanúsító férfit a rendőrök kevesebb mint egy óra múlva otthonában találták, ahol addigra be is fűtött. A kórházi vérvizsgálat később súlyos fokú alkoholos befolyásoltságot állapított meg. A férfi egyébként végig együttműködött a hatóságokkal, és a sérült autó tulajdonosának is megfizette a kárt.