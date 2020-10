Négy helyen intézkedtek a rendőrök pénteken

Balesetnél helyszíneltek Békésen, ittas járművezetés Gyulán és Gyomaendrődön, rongálás gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök Újkígyóson.

Békés külterületén 7 óra 15 perc körül összeütközött két személygépkocsi, az egyik autó vezetője könnyebben megsérült. A baleset okát és körülményeit a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.

Békés megyében két helyen is ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök pénteken. Először 14 óra körül Gyulán, a Temesvári úton ellenőriztek egy gyulai segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit. Másfél órával később Gyomaendrődön, a Borostyán utcában állítottak meg egy gyomaendrődi nőt, aki autót vezetett. Mindkét járművezető alkoholt fogyasztott a vezetés megkezdése előtt. A gyulai férfit a rendőrjárőrök előállították a rendőrkapitányságra, ahol a további légalkoholmérések eredménye is pozitív lett nála. Büntetőfeljelentést tettek ellene, illetve helyszíni bírság megfizetésére kötelezték, mert kikapcsolt bukósisakkal közlekedett segédmotor-kerékpárjával. A gyomaendrődi nőt a rendőrök orvosi vizsgálatra, mintavételre vitték, majd elvették a jogosítványát, és vele szemben is büntetőeljárás indult.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei pénteken 13 óra 45 perc körül előállítottak egy békéscsabai fiút, mert a gyanú szerint Újkígyóson, egy ház mögött, a körbekerítettlen területen leparkolt gépkocsik szélvédőjét betörte. A rendőrkapitányság rongálás elkövetésével gyanúsítja.