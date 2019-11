Több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfiakat fogtak el a rendőrök a megyében. A páros tagjai a gyanú szerint Battonyán és Kunágotán több házba betörtek, és a kisgépektől a segédmotor-kerékpárig mindent elloptak, amit eladhatónak gondoltak.

Betöréses lopások elkövetésével gyanúsítható férfiakat fogtak el a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei kedden este. Battonyán, a Somogyi Béla utcában a városi rendőrőrs körzeti megbízottjai állítottak le egy személygépkocsit, amelyet alaposan átvizsgáltak, és a csomagtartójában lopott kéziszerszámokat találtak. Az autó egyik utasa egy 23 éves kunágotai férfi volt, aki a gyanú szerint battonyai társával több házba betört. A lopott dolgok egy részét haza akarta vinni Battonyáról Kunágotára. Az autó vezetője, aki a lopásokban a nyomozás eddigi adatai szerint nem vett részt, a szállításban segített neki.

A rendőrök a 23 éves kunágotai férfit előállították, majd a társát is elfogták és mindkettőjüknél házkutatást tartottak. Azokat a dolgokat, amelyeket az autóban szállítottak, az elmúlt napokban egy battonyai házból hozták el. Többször visszamentek oda és többek között fúrógépet, sarokcsiszolót, csavarbehajtót, fűrészt, légpuskát tulajdonítottak el. A két férfi ezen kívül még több lopás elkövetésével gyanúsítható. Battonyán együtt törtek be több házba, a 22 éves battonyai férfi pedig egyedül is követett el a városban bűncselekményt. A kunágotai férfi korábban Kunágotán ment be üresen álló házakba, valamint egy alkalommal egy olyan férfitől is lopott, akinél ház körüli munkát végzett. Amit loptak, rendszerint eladták, de a nyomozók sok dolgot még megtaláltak náluk. A kisgépek, szerszámok mellett fűnyírót, segédmotor-kerékpárt, rotációs kapát is lefoglaltak tőlük.

A rendőrök vizsgálják, hogy a férfiak összesen hány bűncselekményt követhettek el, illetve a lefoglalt tárgyak honnan származnak. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette.